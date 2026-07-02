El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció imputaciones por tráfico de drogas contra Juan José “Juanjo” Farías Mendoza e Israel “Papo” Vega Farías, hijo y sobrino, respectivamente, de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, líder de "Cárteles Unidos" en Michoacán.

Las acusaciones se fincaron el miércoles en la Corte de Distrito de Columbia, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37, son señalados de ser miembros de alto rango de "Cárteles Unidos". Se les acusa de conspiración para producir y distribuir metanfetaminas para ser enviada a Estados Unidos; de proveer material en apoyo de una organización terrorista extranjera -como fue clasificado Cárteles Unidos por el gobierno estadounidense- y de usar, portar y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos destructivos, en relación con operaciones de tráfico de drogas. Por estos cargos, los acusados enfrentan posible cadena perpetua.

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“Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar cantidades inmensas de metanfetaminas a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”, señaló en el comunicado el fiscal general asistente A. Tysen Duva.

“Los dos acusados son familiares cercanos del líder de Cárteles Unidos, quien fue acusado por la División Criminal en 2024”, señaló, antes de subrayar que “esta acusación demuestra el esfuerzo enfocado y sistemático de la división criminal para desmantelar a los cárteles mexicanos, apuntando a sus líderes, incluyendo sus círculos cercanos”.

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Francis M. Hamilton III, fiscal de la corte de distrito Este de Tennessee, explicó que la investigación de "Cárteles Unidos" comenzó en dicha corte, al confiscarse metanfetaminas en una pequeña localidad en Knoxville. Advirtió que las acusaciones muestran el firme compromiso de la corte de distrito de “eliminar a los cárteles y perseguir a sus líderes, miembros y a quienes los apoyan, que ponen en peligro a nuestras comunidades con drogas peligrosas y violencia”.

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John Condon, director Ejecutivo Asociado en funciones de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), acusó a "Cárteles Unidos" de “atizar la violencia, adicción e inestabilidad tanto en Estados Unidos como en el extranjero” y aseguró que la HSI está decidida a “identificar e investigar al liderazgo del cártel y sus redes, donde sea que operen.

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"Seguiremos usando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades, desestabilizar a las empresas criminales transnacionales y garantizar que quienes amenazas la seguridad de nuestra nación enfrenten la justicia”, indicó.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, "Cárteles Unidos", con sede en Michoacán, controla una red de distribución que abarca todo el territorio estadounidense, con centros de distribución en Dallas; Houston; Atlanta; Kansas City (Missouri); Sacramento (California); Los Ángeles; Denver y Chicago, pero se extiende también hasta Europa, Australia y otras regiones.

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