Las altas temperaturas del verano marcan el regreso de las prendas frescas y el calzado abierto, siendo las sandalias una opción acertada por su versatilidad.

Así que si estás pensando integrarlas en tus outfits, aquí te mostramos 5 estilos que amarás combinar con tus pantalones, shorts, faldas y vestidos.

¿Qué sandalias no pueden faltar en tus looks de verano?

1. Sandalias de cuña

De acuerdo con la marca Charles & Keith, este tipo de sandalias se mantienen como un clásico de la temporada por su diseño de suela gruesa y continua, características aportan mayor estabilidad al caminar.

Asimismo, agregan altura sin sacrificar comodidad, puesto que se trata de un calzado que reduce la sensación de inestabilidad. Así que son perfectas para jornadas largas.

Las sandalias cuña brindan altura sin perder equilibrio. Foto: Pixabay

2. Sandalias gladiador

Esta misma marca señala que las sandalias gladiador se distinguen por su diseño de múltiples tiras, mismas que envuelven el pie y se sujetan al tobillo. Como su nombre lo indica, son un estilo inspirado en el que utilizaban los antiguos romanos.

Los modelos con correa en el tobillo son ideales para el uso diario por su practicidad, mientras que los que tienen tiras hasta la rodilla aportan agregan un toque llamativo.

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Son un acierto para las personas que aman que su calzado sea protagonista de su outfit.

Las sandalias gladiador con tiras largas añaden un toque llamativo al look. Foto: Instagram @santo.pie

3. Sandalias planas

Un artículo del blog de la marca Raquel Pérez Shoe señala que las sandalias planas son uno de los modelos más populares del verano.

Lo anterior se debe a su diseño sencillo, que permite combinarlas con prendas como vestidos, faldas, shorts y pantalones. Pero además, son una excelente opción para caminar durante mucho tiempo.

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Otra curiosidad es que este calzado aporta un toque elegante y desenfadado.

Las sandalias planas tienen una variedad de colores, por lo que puedes combinarlas con lo que sea. Foto: Instagram @maraldo.medellin

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4. Sandalias anatómicas

Las sandalias anatómicas se recomiendan para quienes disfrutan un estilo chic y comodidad, debido a que su diseño incorpora una plantilla y suela adaptable al pie, ofreciendo mayor soporte.

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Esa misma estructura permite que haya mejor distribución del peso y, por lo tanto, proporciona apoyo en zonas como el arco plantar, lo que minimiza la sensación de cansancio.

Las sandalias anatómicas son perfectas para cualquier tipo de pie. Foto: Instagram @thehappymonk_eu

5. Sandalias de tacón

Finalmente, la marca de zapatos Steve Madden recomienda estas sandalias por su diseño que estiliza el pie, y que al mismo tiempo añade detalles dorados que pueden transformar cualquier atuendo.

Eso sí, se sugiere llevarlas con looks de noche, celebraciones o eventos en los que se busca un toque distintivo.

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Las sandalias con tacón aportan elegancia a tus looks veraniegos formales. Foto: Steve Madden

¿Qué considerar al elegir unas sandalias?

Para elegir las mejores sandalias, su diseño debe tener un pequeño espacio entre los dedos y el borde de la suela para evitar la compresión del pie. Y esto también genera soporte en el arco.

Otro tip a considerar es que no te deben quedar demasiado ajustadas ni flojas. Si tus dedos sobresalen de la parte frontal o el talón queda fuera, significa que la talla no es la correcta y puede causarte molestias o lesiones al caminar.

Y para el caso de las personas con pies anchos, los expertos sugieren seleccionar un ajuste diferente o considerar media talla más para obtener mayor comodidad.

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Finalmente, la calidad de los materiales es otro factor; unas sandalias bien fabricadas ofrecen seguridad, comodidad y durabilidad.

Y tú, ¿qué estilo elegirás para disfrutar este verano?

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