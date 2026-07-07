La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 ha provocado un sinfín de polémica, debido al gol que se le anuló al cuadro africano y por un par más de acciones a lo largo del duelo.

Lionel Messi y compañía lograron remontar un 2-0 para sellar su boleto a cuartos de final, luego de terminar el partido 3-2 en los 90 minutos del encuentro y así continuar en la búsqueda del bicampeonato del mundo.

En el minuto 58 del encuentro, los egipcios encontraron el 2-0, pero una revisión completa de la jugada previa al gol en el VAR, terminó por anular la anotación por una falta sobre Lisandro Martínez.

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Esa fue una acción que provocó un gran malestar dentro del cuadro africano, y claro que en redes sociales también hubo comentarios divididos sobre si existía o no una falta, además de las otras polémicas.

Al finalizar el encuentro, Mostafa Ziko habló sobre lo sucedido y expresó su gran malestar por las decisiones arbitrales, dejando en claro que todo estaba puesto para el pase de Argentina.

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"Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", compartió en entrevista post partido el egipcio.

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