Luego de liderar a la Selección Mexicana en una Copa del Mundo 2026 que devolvió la ilusión a la afición, Javier Aguirre cerró su tercera etapa al frente del Tricolor con el reconocimiento generalizado por el trabajo realizado.

Aunque México se quedó a las puertas de los cuartos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra, el balance fue positivo para un técnico que asumió el cargo en un momento de urgencia y logró transformar la incertidumbre en esperanza.

Lee también Emilio Azcárraga conmueve con mensaje tras la despedida mundialista del Estadio Azteca

Todavía con la decepción de la eliminación presente, el "Vasco" comenzó a escribir el último capítulo de su ciclo con la Selección Mexicana. Tras confirmar su salida del banquillo nacional y la llegada de Rafael Márquez como su sucesor, Aguirre también se dio tiempo para reflexionar sobre su futuro profesional, dejando entrever que el retiro podría estar cada vez más cerca después de tres décadas dedicadas a dirigir en el futbol de élite.

En entrevista con N+, Aguirre habló con total franqueza sobre el momento que vive tanto en el plano profesional como personal. El estratega reveló que recientemente rechazó una propuesta para dirigir en Arabia Saudita y confesó que, tras más de tres décadas ligado a los banquillos, ha comenzado a reflexionar seriamente sobre el final de su carrera.

Lee también

[Publicidad]

"Rechacé una oferta muy jugosa de Arabia Saudita. No lo tengo claro, sé que quiero ir con Silva (su esposa) y con mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa. Yo creo que es suficiente, ya (llevo) 30 años de entrenador. Empecé en 1996 con el Atlante y estamos en 2026, tres Mundiales... Da la sensación de que puedo tener el perfil de un hombre que te puede dar su punto de vista y que te puede organizar algo. Ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido. Lo que diga Silvia, ella es la que decide" comentó.