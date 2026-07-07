Un helado, paisajes de Italia y varias fotografías de una escapada que intentó mantenerse en privado terminaron por revelar el reciente viaje que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann realizaron juntos. Aunque los actores nunca compartieron imágenes en las que aparecieran uno al lado del otro, las coincidencias entre sus publicaciones bastaron para que sus seguidores comenzaran a especular, una vez más, sobre una posible reconciliación.

Luego de la travesía, los protagonistas de la próxima película "Hasta el fin del mundo" fueron captados por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron cuestionados sobre los rumores. Sin confirmar ni desmentir las versiones, la famosa optó por responder con humor y evitar el tema.

¿Y si sí...?

Aislinn comentó, entre risas, que tanto ella como Ochmann venían "llorando" por la derrota de México frente a Inglaterra en el Mundial: "Por eso traemos lentes", bromeó la actriz.

Lee también: Altair Jarabo y su esposo, 19 años mayor que ella, comparten mensajes en medio de versiones de divorcio

Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron directamente si existía la posibilidad de retomar su relación con Mauricio, sorprendió con su respuesta.

"¿Y si sí?", contestó, haciendo referencia a la frase que durante el Mundial alimentó la esperanza de los aficionados mexicanos.

[Publicidad]

Al escuchar nuevas preguntas sobre el viaje por Italia, Aislinn no ocultó su sorpresa por el nivel de detalle con el que los medios y los seguidores habían seguido sus movimientos.

"¿Cómo saben que fue Italia?, parecen del FBI", comentó sonriente.

Lee también Valentina Buzzurro y David Chocarro desafiarán las diferencias en “Te esperaba”, la nueva telenovela de Silvia Cano

[Publicidad]

Cuando finalmente le preguntaron si cree en las segundas oportunidades, la actriz prefirió despedirse y dirigirse a su automóvil sin ofrecer más declaraciones, mientras Mauricio la acompañaba.

Si bien, la expareja anunció su separación en 2020, desde entonces ha mantenido una estrecha relación por el bienestar de su hija, Kailani. No obstante, los rumores de una reconciliación volvieron a calentarse hace unos meses, cuando se confirmó que protagonizarán juntos "Hasta el fin del mundo", una historia de amor cuya filmación comenzó cuando aún eran pareja.

En entrevistas previas, el propio Mauricio también alimentó las especulaciones de romance al asegurar que "la moneda está en el aire".

[Publicidad]

Lee también Luis Curiel se convierte en el "Pepe Grillo" de "Rosario Tijeras"

"Todo lo que sé del amor tiene que ver contigo"

Durante un episodio del pódcast "La Magia del Caos", Aislinn y Mauricio hablaron con total honestidad sobre los aprendizajes que les dejó su relación y expresaron la admiración que aún sienten el uno por el otro.

Ochmann aseguró que el vínculo que mantiene con la actriz lo ha convertido en una mejor persona.

[Publicidad]

"Es súper recíproco. Todo lo que sé sobre el amor recientemente tiene que ver contigo", respondió Aislinn.

Mauricio añadió que ella "lo conoce como la palma de su mano", mientras ambos reconocieron que para muchas personas resulta difícil comprender el cariño que aún se tienen.

Lee también Sebastián Rulli pasó de llorar por México a celebrar la épica remontada de Argentina

[Publicidad]

La actriz también recordó que desde su primera cita comenzó a desarrollar sentimientos muy intensos por Ochmann e incluso confesó que tenía miedo de perderlo. Ambos coincidieron en que vivieron una relación muy intensa y que, con el paso del tiempo, entendieron que amar también significa aprender a soltar.