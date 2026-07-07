De ser el "Pollo" militar en la película "Contraataque", donde era alguien fuerte y diestro con las armas, Luis Curiel se ha convertido en el "Pepe Grillo" de las buenas conciencias y comportamientos en "Rosario Tijeras".

En la nueva temporada de la producción liderada por Bárbara de Regil, el actor da vida a "Pelao", un personaje completamente distinto a lo visto hace un año en la cinta de acción, que contabiliza cerca de 100 millones de visualizaciones en el mundo.

La serie, desde su estreno el mes pasado, no ha salido del Top 10 de Netflix; habiendo estado dentro de los tres primeros lugares a nivel mundial, aunque sólo se lanzó en Latinoamérica.

"Pelao", su personaje, gira en el universo de Rosario y su grupo, siendo el que les aconseja no desviarse del bien.

"Es como el Pepe Grillo de todos los personajes, les da aliciente para que no decaigan, da consejos. De alguna manera se piensa que es el eslabón más débil porque no es violento o porque no maneja armas como están el 90% de los personajes, pero justo su fuerza recae en su espíritu, con un corazón inquebrantable y es más necesario de lo que muchos creen, es también como la parte divertida de la serie", detalla Curiel.

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La serie inició transmisiones en 2016 contando la vida de una joven que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos. Originalmente sólo tenía tres temporadas, terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual.

"No sabía del fenómeno que era "Rosario Tijeras", admite Curiel, "es difícil igualar éxitos, ahora hasta los niños usan mi look con paliacate".

El actor ha formado parte, anteriormente, de series como "Control Z" y el largometraje "Olimpia". El mes próximo volverá a la pantalla chica con la segunda temporada de "Las azules", basada en el primer cuerpo femenino policiaco en la Ciudad de México, en la década de los 70s.

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"Sólo puedo decir que el personaje se llama Damián Ojeda y es clave en la nueva historia", apunta.

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Y para 2027 ya tiene en cartera el reestreno de la obra para las infancias "Pez globo", que acaba de recibir el apoyo de EFITEATRO.

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"La puesta habla sobre la importancia de admitir el llanto como recurso de expresión y que nos expande. Es sobre un niño que quiere dejar de llorar y encuentra un pez que le hace reflexionar sobre eso. Yo soy ese niño de 7 años, es la magia que nos da el teatro", destaca.

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