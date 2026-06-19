Espectáculos | 19-06-26 | 13:37 | Actualizada | 19-06-26 | 13:37 |

El actor Joshua Okamoto fue una de las víctimas en la más reciente entrega de la saga de . Aunque su personaje logró sobrevivir al asesino protagonista, ahora ha cambiado de rol para convertirse en un personaje volátil dentro de la nueva banda que lidera la hija de .

El actor da vida a “Chinche”, un joven que está en el universo de Rubí (Samantha Acuña) quien ve en el hecho de seguir los pasos de su madre, una buena vida.

“Es el más volátil e impulsivo de todos estos integrantes, es el que termina por poner el fuego a todo lo que pasa y la violencia”, comenta Okamoto.

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“La psique del personaje la abordé como si él fuera un niño pequeño, caprichoso, alegre y carismático, pero con la capacidad de habitar lugares sórdidos y oscuros, al parecer sin remordimientos”, detalla.

La quinta temporada de “Rosario Tijeras”, con Bárbara de Regil como la protagónica, se estrenó la semana pasada en Netflix, estando ya disponibles los 40 episodios.

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La serie inició transmisiones en 2016 contando la vida de una joven que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos.

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Originalmente sólo tenía tres temporadas, terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual.

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Okamoto forma parte de la banda que integran también Alex Perea (“El Mochaorejas”), Luis Curiel (“Contraataque”) y Daniela Valdés.

"Los universos se cruzan, todos estamos en esta nueva banda que va a poner de cabeza muchas cosas", adelanta el histrión.

Por su físico, a Okamoto siempre le dan personajes rudos. Y no es algo que ya le incomode, pues en su filmografía se encuentran las series “Vgly” y “Control Z”, así como las películas “Muerte al verano” y “Sexo, pudor y lágrimas”.

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“Me cuestionaba mucho al principio de mi carrera si iba siemrpe a interpretar a este tupo de papeles y luego, obviamente, la reflexión de que es el estereotipo, de fenotipo que tengo como un actor joven moreno.

“Pero entonces llegué a la conclusión de resistir o morir en el intento, creo que todavía la industria no está lista para quitarse ciertas cosas, pero no me quito la esperanza de que en cinco años pueda intepretar a un doctor o un abogado”, explica.

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