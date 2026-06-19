El actor Joshua Okamoto fue una de las víctimas en la más reciente entrega de la saga de "Saw". Aunque su personaje logró sobrevivir al asesino protagonista, ahora ha cambiado de rol para convertirse en un personaje volátil dentro de la nueva banda que lidera la hija de Rosario Tijeras.

El actor da vida a “Chinche”, un joven que está en el universo de Rubí (Samantha Acuña) quien ve en el hecho de seguir los pasos de su madre, una buena vida.

“Es el más volátil e impulsivo de todos estos integrantes, es el que termina por poner el fuego a todo lo que pasa y la violencia”, comenta Okamoto.

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“La psique del personaje la abordé como si él fuera un niño pequeño, caprichoso, alegre y carismático, pero con la capacidad de habitar lugares sórdidos y oscuros, al parecer sin remordimientos”, detalla.

La quinta temporada de “Rosario Tijeras”, con Bárbara de Regil como la protagónica, se estrenó la semana pasada en Netflix, estando ya disponibles los 40 episodios.

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La serie inició transmisiones en 2016 contando la vida de una joven que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos.

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Originalmente sólo tenía tres temporadas, terminándose la última en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual.

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Okamoto forma parte de la banda que integran también Alex Perea (“El Mochaorejas”), Luis Curiel (“Contraataque”) y Daniela Valdés.

"Los universos se cruzan, todos estamos en esta nueva banda que va a poner de cabeza muchas cosas", adelanta el histrión.

Por su físico, a Okamoto siempre le dan personajes rudos. Y no es algo que ya le incomode, pues en su filmografía se encuentran las series “Vgly” y “Control Z”, así como las películas “Muerte al verano” y “Sexo, pudor y lágrimas”.

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“Me cuestionaba mucho al principio de mi carrera si iba siemrpe a interpretar a este tupo de papeles y luego, obviamente, la reflexión de que es el estereotipo, de fenotipo que tengo como un actor joven moreno.

“Pero entonces llegué a la conclusión de resistir o morir en el intento, creo que todavía la industria no está lista para quitarse ciertas cosas, pero no me quito la esperanza de que en cinco años pueda intepretar a un doctor o un abogado”, explica.

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