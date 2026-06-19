“La cotorrisa”, el podcast de Ricardo Pérez y Slobotzky, ya tiene su versión para adultos. Resulta que una conocida empresa productora de contenido erótico ha hecho reversionado esta emisión.

Obviamente ni Pérez ni Slobotzky salen en ese multiverso, pero sí dos actores que están caracterizados como ellos. La compañía ha encontrado en hacer reversiones una veta fuerte, pues ya hizo lo mismo con “La Familia P. Luche”, y “El Chavo del 8”. En su momento, Eugenio Derbez bromeó al respecto diciendo que lo iba a revisar, pero luego dijo que vería el tema legal de manera seria.

Antes otras producciones que también ya fueron parodiadas, pero en cine, fueron “Salvando al soldado Pérez” y “La misma Luna”.

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Le faltan ingredientes a “MasterChef 24/7”

Este arroz no se coció y esto le está pasando a “MasterChef 24/7”, que con todo el despliegue de tecnología que echaron al asador no ha logrado conectar del todo con la audiencia. Han quedado cortos algunos ingredientes: rostros que le resulten familiares a los televidentes e historias para sazonar y con las que el público pueda identificarse en cada emisión, más allá de los niveles de audiencia.

Nada fácil el reto de un reality al que Azteca le ha apostado todo y que, entre otros asuntos, tiene en su misma casa la transmisión estelar del Mundial de Futbol.

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El programa culinario genera expectativa con su transmisión de 24 horas. Foto: Cortesía

“De frente y con sonrisa”, la foto perfecta para Carlos Vives

Carlos Vives no puede salir mal en las fotos o al menos eso es lo que intenta su personal manager, pues mientras el colombiano daba entrevistas a varios medios de comunicación durante su estancia en México y previo a su presentación en el Estadio GNP, él se dedicaba a revisar todas las fotografías que se le hacían.

Mientras las veía, daba indicaciones de cómo debía ser captado el intérprete de “La gota fría”: “Su perfil bueno es de frente y con sonrisa, pero natural, hay que hacerlo reír”, sugería, haciendo que más de uno tuviera que repetir la sesión con el cantante para estar en sus estándares de calidad.

Instgaram Carlos Vives

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