La producción de “Hoy no me puedo levantar”, que estrena en un mes, afina detalles del nuevo montaje con parte del elenco original. Por ahora, Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo y compañía han tenido que ensayar donde se puede dentro del Centro Cultural de avenida Cuauhtémoc, pues en sus escenarios está “Matilda” y además se prepara otra obra.

De hecho, los ensayos se adelantaron una semana para aprovechar mejor el tiempo y la agenda de los actores. Lo curioso es que, mientras el montaje busca espacio para ensayar, el público ya le está haciendo lugar en la taquilla: el boletaje reporta cerca de 70% vendido de la temporada. A este paso, antes de levantar el telón podrían quedarse sin butacas, aunque todavía anden buscando dónde acomodarse para ensayar.

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El Escorpión defiende a influencers en el Mundial… y le cae el balón

El Mundial apenas comenzó y ya dejó uno de los debates favoritos de redes: quién sí y quién no merece estar en las gradas. Después de las críticas por la cantidad de influencers presentes en el partido inaugural de México, Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, salió a defenderlos.

En sus redes cuestionó por qué a ellos se les exige justificar su presencia en un estadio, algo que, dice, no ocurre con quienes van al teatro, al cine o a cualquier otro espectáculo. La reflexión no convenció a muchos y en los comentarios aparecieron frases como: “No pues qué dura la vida de influencer”, “vayan a donde vayan, puro contenido basura suben” y “el vato ya se siente de clase alta”, esta última en referencia a una foto donde aparece con otros actores en el mismísimo Estadio Ciudad de México.

El comediante asistió al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre México y Sudáfrica. Foto: Facebook

A Héctor Ireta le cayó una polémica digna de Hogwarts

Héctor Ireta, actor de doblaje que ha participado en títulos como “Harry Potter” y “Phineas y Ferb”, sigue sin poder sacudirse una polémica digna de Hogwarts. Todo comenzó cuando un creador de contenido le pidió que se presentara ante la cámara y él se negó porque, según dijo, el entrevistador debía saber a quién tenía enfrente.

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El momento se volvió viral, le ganó el apodo de “Lord Doblaje” y abrió un debate sobre si fue soberbia, malentendido o simple mala actitud. Pero lo que parecía quedarse en una funa más, ya se convirtió en chiste interno del gremio. Durante una dinámica promocional de “Scary Movie 6”, por ejemplo, al director de doblaje Héctor Emmanuel Gómez le pidieron saludar como uno de sus personajes y respondió entre risas: “No, yo soy el director, pensé que sabías”, frase que muchos leyeron como indirecta directa.

Foto: Captura de pantalla en Redes Sociales.

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