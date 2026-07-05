Los partidos del Mundial 2026 son un pretexto perfecto para reunirte con familia o amigos y disfrutar de una buena comida. Si eres miembro de Club EL UNIVERSAL, puedes aprovechar descuentos y promociones especiales en restaurantes y cadenas de comida para hacer de cada encuentro una experiencia aún más deliciosa.

Grizzly Burgers & Beer: hamburguesas artesanales con 20% de descuento

Si estás en búsqueda de un lugar para disfrutar el futbol con hamburguesas, alitas y boneless, Grizzly Burgers & Beer es una excelente opción. Este restaurante petfrindly ubicado en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México, utiliza ingredientes preparados de forma artesanal.

En su menú encontrarás hamburguesas con queso mozzarella o cheddar, cebolla caramelizada, aros de cebolla, costillas de elote, tacos, ensaladas y más.

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Los socios de Club EL UNIVERSAL reciben 20% de descuento en el total de su cuenta al presentar su membresía digital. EL beneficio aplica en el consumo de $300 por persona o $1,000 para grupos de cuatro personas.

Club de Pollos: paquetes para compartir

Si prefieres disfrutar los partidos desde casa, Club de Pollos ofrece una promoción ideal para compartir.

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Esta cadena, que cuenta con más de 80 sucursales en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México, tiene disponible un paquete especial por $189, que incluye:

10 piezas de pollo (pierna y muslos)

2 purés individuales

2 bisquets

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Hamburguesas HM: calidad Angus con 15% de descuento

Hamburguesas HM, restaurante fundado en 1944 en la Ciudad de México, elabora sus hamburguesas con carne 100% Angus Black y cuenta con sucursales en zonas como Roma, Condesa, Insurgentes y Polanco.

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Además de sus hamburguesas, el menú incluye chicken quesadillas, jalapeños empanizados rellenos de queso y ensaladas con la proteína de tu elección.

Presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL, podrás obtener un 15% de descuento en tu consumo total.

Aprovecha estos beneficios exclusivos y disfruta de cada partido del Mundial 2026 con opciones rápidas, deliciosas y con descuentos gracias a Club EL UNIVERSAL.

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