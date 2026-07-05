Experiencias El Universal | 05-07-26 | 01:16 |

Los partidos del son un pretexto perfecto para reunirte con familia o amigos y disfrutar de una buena comida. Si eres miembro de , puedes aprovechar especiales en restaurantes y cadenas de comida para hacer de cada encuentro una experiencia aún más deliciosa.

Grizzly Burgers & Beer: hamburguesas artesanales con 20% de descuento

Si estás en búsqueda de un lugar para disfrutar el con hamburguesas, alitas y boneless, es una excelente opción. Este restaurante ubicado en la de la Ciudad de México, utiliza ingredientes preparados de forma artesanal.

En su menú encontrarás con queso mozzarella o cheddar, cebolla caramelizada, aros de cebolla, costillas de elote, , ensaladas y más.

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Los socios de Club EL UNIVERSAL reciben 20% de descuento en el total de su cuenta al presentar su membresía digital. EL beneficio aplica en el consumo de $300 por persona o $1,000 para grupos de cuatro personas.

Club de Pollos: paquetes para compartir

Si prefieres disfrutar los partidos desde casa, ofrece una promoción ideal para compartir.

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Esta cadena, que cuenta con más de 80 sucursales en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y , tiene disponible un paquete especial por $189, que incluye:

  • 10 piezas de pollo (pierna y muslos)
  • 2 purés individuales
  • 2 bisquets

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Hamburguesas HM: calidad Angus con 15% de descuento

, restaurante fundado en 1944 en la Ciudad de México, elabora sus hamburguesas con carne 100% Angus Black y cuenta con sucursales en zonas como Roma, Condesa, Insurgentes y Polanco.

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Además de sus hamburguesas, el menú incluye chicken quesadillas, jalapeños empanizados rellenos de queso y ensaladas con la proteína de tu elección.

Presentando tu tarjeta digital de , podrás obtener un 15% de descuento en tu consumo total.

Aprovecha estos beneficios exclusivos y disfruta de cada partido del con opciones rápidas, deliciosas y con descuentos gracias a Club EL UNIVERSAL.

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