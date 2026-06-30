Unos minutos en la cancha bastaron para descubrir el amor y la disciplina por el futbol. Horas entrenando y soñando con alzar la copa del mundo, hasta que una desilusión, una patada de realidad, mandó a la banca la pasión de Teo González, Markin López, Enrique Montaño y Alexis Jáuregui.

No es que hayan sido deportistas con poco talento, sino que eligieron una carrera que es muy competida. De acuerdo con el FIFA Professional Football Report de 2023, México contaba en ese momento con 9 mil 464 jugadores de futbol profesionales jugando en 244 clubes.

Hoy ven el balompié desde las gradas, gritan, celebran y algunos hasta entrenan a niños, porque iniciaron un nuevo romance en otro campo: el escenario, que también los mantiene bajo los reflectores.

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Ya no escuchan silbatazos o gritos, pero sí las instrucciones de un “director técnico” que los mantiene a raya y, sobre todo, los aplausos del público.

Si algo comparten es que la pasión por el deporte despertó desde la infancia. Teo González desayunaba, comía y cenaba futbol.

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“Siempre fui banca, pero bueno, ahí estuve. Para el jugador de futbol siempre es problemático debutar, pero para un portero lo es más todavía, y aunque se cuide para durar muchos años en la cancha, no hay oportunidad”.

Pero el día que le tocaba debutar en primera división le dieron la oportunidad fue a su suplente.

“La verdad me desilusionaron, me peleé con los directivos del club y lógicamente me congelaron más de lo que ya estaba”.

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Una experiencia similar tuvo Markin López, también portero, ahora actor de series como Vecinos, de Televisa, y Club de Cuervos, de Netflix.

“A los 21 o 22 años ya eres grande, estuve en planteles de primera división y era tercero o cuarto portero, pero no debuté, salía a la banca. Sentía que estaba muy sobre el tiempo y que era el momento de cambiar de aires en mi vida, porque no me quería seguir aferrando a algo hasta los 30 años”, dice Markin.

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Enrique Montaño soñaba con entrar a la Universidad del Futbol, pero sus padres lo inscribieron en la Universidad La Salle.

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“Se me atravesó el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), yo tenía 16 o 17 años y esa es la edad perfecta para entrar a jugar futbol, pero ya me estaba viniendo a México a actuar, entonces desafortunadamente las cosas en el tema del futbol no se me acomodaron”.

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Alex Jáuregui entrenaba de lunes a domingo cuando entró a una escuela de actuación de un tío; ahí dudó seguir en la cancha.

“Cuando pasé enfrente de todos y dije mi primera línea me enamoré de la actuación, sentí unas maripositas que, de verdad, ni en un partido, ni metiendo un golazo las sentía, así fue que me enfoqué más en la actuación”.

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