La pasión de la afición mexicana volvió a recibir un importante reconocimiento durante el Mundial 2026.

En esta ocasión fue Matías Almeyda, director técnico de Rayados, quien destacó el ambiente que se vive en las sedes nacionales y aseguró que la FIFA debería valorar el impacto que generan los seguidores del futbol en el país.

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Después de una sesión de entrenamiento con el conjunto regiomontano, el estratega argentino resaltó el respaldo que los aficionados brindan no solo a la Selección Mexicana, sino también a representativos de otras naciones que disputan encuentros en territorio nacional.

¿Qué dijo Matías Almeyda sobre el ambiente de México en la Copa del Mundo?

"Yo digo que la FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos porque le llenan todos los estadios, se convierten en apoyo a Corea del Sur, apoyan a Holanda; el mexicano vive el fútbol como una fiesta", comenzó.

Para Almeyda, la presencia del público mexicano representa uno de los grandes activos del torneo. Además del color en las tribunas, consideró que el consumo dentro de los inmuebles también beneficia de forma importante a la organización mundialista.

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"Le llenan los estadios (a FIFA), le consumen todo lo que se vende en los estadios y están dejando un número importante. Así que viva en México porque le da alegría acá, en Estados Unidos, en Canadá, va a haber mexicanos por todos lados", recalcó.

El entrenador también elogió el trabajo realizado en las tres ciudades mexicanas que albergan partidos de la Copa del Mundo. A su juicio, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ofrecen escenarios de primer nivel para recibir un evento de esta magnitud.

"Y los escenarios que eligieron para jugar en México es impresionante. Es para felicitarlos cómo han puesto los estadios y bueno, uno que es parte de este fútbol, más allá que he estado afuera por un tiempo, siempre nos alegra todo eso", dijo Almeyda quien también expresó su respaldo a la Selección Mexicana y pidió mantener la confianza en el equipo nacional.

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"El tema es si México llega a la Final, hay que creer más y hay que creer en el mexicano porque lo pueden lograr".