El día en que Oliver Tree habría cumplido 33 años, su pareja, Fiona Chernavskaya, decidió recordarlo con una serie de imágenes y videos inéditos de su relación.

El cantante estadounidense murió el pasado 14 de junio en Río de Janeiro, luego de que el helicóptero en el que viajaba chocara contra otra aeronave y se desplomara.

Ahora, y a través de sus historias de Instagram, la diseñadora y fotógrafa le rindió un pequeño homenaje al compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos y que van desde pruebas de sonido hasta escenas más íntimas, como los viajes que realizaron.

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Las imágenes también muestran a Tree en distintos momentos cotidianos; incluso, en una de ellas aparece la frase: "33, como Jesús", en referencia a la edad que habría celebrado.

La novia del músico decidió celebrar el que habría sido el cumpleaños 33 del músico. Foto: Instagram.

Por su parte, la familia del fallecido músico también le rindió homenaje en redes sociales, aunque ellos decidieron hacerlo a través de su legado. Y es que, anunciaron que la fundación que Oliver había planeado, ahora es una realidad.

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"Oliver creó una organización sin fines de lucro llamada "Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses". Quería que todo su dinero se destinara a financiar a otros artistas emergentes en todas las disciplinas. La visión de Oliver era apoyar y alentar a los jóvenes artistas a seguir sus sueños", escribieron.

Asimismo, compartieron que en los próximos días se realizará una celebración en honor a su memoria, misma que se transmitirá en vivo para sus fans.

"El próximo 25 de julio se realizará una ceremonia para celebrar su vida y rendirle homenaje en el Anfiteatro Quarry de la UCSC. Debido al espacio limitado para familiares y amigos, el evento también será transmitido en vivo".

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Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han determinado las causas del accidente que le arrebató la vida al músico; sin embargo las investigaciones continúan.

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