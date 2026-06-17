Fiona Chernavskaya, novia de Oliver Tree, no sólo vive el duelo por la muerte del cantante, accidentado en Río de Janerio, sino que, ahora, se enfrenta a las críticas y el hostigamiento de las redes, que sugieren que, la joven es la novena persona que, desde que Oliver perdió la vida, asevera que tuvieron una relación.

Fue a propósito de la publicación que compartió la joven esta madrugada, que decidió hacer un nuevo posteo, en donde pidió a sus seguidores y a aquellas personas que no la siguen pero que han visitado su perfil para poner en duda la autenticidad de su amor por Oliver, que la tratasen con respeto.

Horas antes, Chernavskaya, de ascendencia rusa, había escrito palabras de amor, dedicadas a la relación que sostuvo con el cantante de "Alien boy", donde lo describía como su "mejor amigo" y una persona que la amaba con devoción pues, confió que, cuando tenían alguna diferencia, él le hablaba de los deseos de encontrarla en otras vidas.

Lee también Muere Oliver Tree, el cantante viajaba en uno de los helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro

"Para mi mejor amigo, (...) la magia, la inspiración, la alegría que trajsite a mi vida y a la vida de los demás, nunca serán olvidadas ni reemplazadas, cuando discutíamos, siempre me decías 'si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás a la próxima".

Pero ni porque la fashionista indicó que, a lo largo del vínculo que forjaron, viajaron a 43 países, de los diferentes continentes, esa declaración le sumó credibilidad, al menos no para los seguidores de Oliver que, en los comentarios del post, insinuaron que ya iban más de nueve mujeres que, como Fiona, aseguraban ser pareja del famosos.

[Publicidad]

Lee también Aaron Mercury y su mensaje de despedida a Oliver Tree: "fuiste parte de los mejores días de mi vida"

"Es la novena chica que le he visto".

"Maldita sea, ¿cuántas novias tuvo?".

[Publicidad]

"El tenía un montón de ´mejores amigas´".

"Definitivamente, Oliver tenía un tipo, todas las ex que salen, se ven exactamente iguales, al menos, nuestro chico estaba feliz, Creo que, esta, es la novia número 12".

Lee también La vez que Oliver Tree visitó México y durmió en la casa de Aaron Mercury

[Publicidad]

Visiblemente afectada, la diseñadora independiente ídió que su duelo fuera respetado y que, en una situación como la que supuse perder a alguein que amas, no estaba dispuesta, no quería leer más insinuaciones acerca de que Tree le era infiel con distintas mujeres.

Y así como agradeció por las palabras de aliento, también puso un alto a esas personas que buscan su desconsuelo. agradezco cada gramo de apoyo, son muchas las personas que estamos afectados con su trascender, muestrenlés a otras personas ese mismo amor", escribió.

Fue entonces que se expresó con un lenguaje mucho más tajante, para pedir respeto:

[Publicidad]

"Y, por favor, muestra un poco de respeto por mi privacidad, mantuvimos nuestra relación de forma muy íntima, por lo que no necesito ver chismes sobre otras mujeres que Oliver pudo estar viendo, éramos monógamos, ahora mismo estoy de luto por mi pareja y mi mejor amigo, todo lo demás, no es importante, por favor, ten algo de respeto", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc