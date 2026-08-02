La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que ayer se acumuló un volumen superior a 3.7 millones de metros cúbicos de agua; asimismo, en la zona metropolitana el volumen fue de ocho millones 420 mil 995 metros cúbicos.

De acuerdo con los registros pluviométricos, las lluvias de mayor intensidad se presentaron en la estación 100 Metros, con 33.75 milímetros, y Lindavista, con 25 milímetros, así como Remedios, con 18.75 milímetros, en Gustavo A. Madero; Deportiva, con 29.25 milímetros, en Iztacalco; López Mateos, con 22.5 milímetros, en Venustiano Carranza; Rosario, con 18.75 milímetros, en Azcapotzalco; Vaso de Cristo, con 16.5 milímetros, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; y La Caldera, con 7.25 milímetros, en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México.

Como parte de la estrategia de atención interinstitucional, las dependencias del Gobierno capitalino mantuvieron acciones para atender las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones en distintos puntos de la ciudad, principalmente en Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde el granizo tapizó de blanco algunas vialidades.

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La Segiagua desplegó 126 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 51 equipos de maquinaria, entre ellos siete vehículos de bombeo de emergencia, 15 unidades hidroneumáticas, 11 equipos Hércules, 10 vehículos tipo pick up/sedán, tres pipas de agua tratada, cuatro cajas secas y una unidad de estacas.

Las brigadas de esta dependencia atendieron el 100% de los encharcamientos registrados en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Como parte de las acciones para mitigar las afectaciones, un equipo hidroneumático se envió al Eje Central, a la altura del cruce con Clave, en Gustavo A. Madero, para agilizar el desalojo del agua acumulada, disminuir las afectaciones a la movilidad y restablecer las condiciones de tránsito y seguridad en la zona.

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Asimismo, como parte de la atención a las afectaciones ocasionadas por la granizada registrada en varias zonas de la alcaldía Iztacalco, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizaron trabajos para atender anegaciones en avenida Río Churubusco, Sur 2-A, Sur 4 y Sur 6, en la colonia Cuchilla, con el propósito de agilizar el desalojo del agua y restablecer las condiciones de movilidad en la zona.

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Afectaciones

Como parte de las afectaciones ocasionadas por las lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la Línea 3 operó de manera provisional en el tramo de La Raza a Universidad, en ambos sentidos, debido al ingreso de agua a la zona de vías, por lo que temporalmente se suspendió el servicio entre las estaciones La Raza e Indios Verdes, mientras personal del organismo realizó los trabajos necesarios para restablecer la operación de manera segura.

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De igual manera, se normalizó el servicio en toda la Línea 5 una vez concluidas las labores para retirar un árbol que cayó sobre la zona de vías, con el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Como parte del operativo interinstitucional, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que, derivado de las lluvias que prevalecieron en la capital, atendió la caída de 38 árboles, 30 encharcamientos, cinco postes caídos y tres cortocircuitos en distintos puntos de la ciudad.

De igual forma, los bomberos realizaron el rescate de cuatro vehículos que quedaron atrapados por la acumulación de granizo en la colonia Paseos de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, como parte de las acciones coordinadas para atender las afectaciones derivadas de las precipitaciones.

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De acuerdo con esta institución, en la colonia CEDA, en Iztapalapa, se auxilió a 40 personas que quedaron atrapadas, debido a que las lluvias inundaron un negocio y les impedían salir.

mahc/LL