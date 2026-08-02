Cultura | 02-08-26 | 10:09 |

Repechaje para aspirantes de la UNAM

Luego que la primera mostrara un sospechoso elevado número de estudiantes aceptados, revelando que varios hicieron trampa, la universidad ha tomado una decisión: volver a aplicar el , pero ahora de .

El Comité Técnico concluyó que la prueba deberán realizarla los aspirantes seleccionados y aquellos que quedaron fuera, pero con equivalentes o superiores a los mínimos históricos de la carrera y plantel de su elección.

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El uso de celulares, recibir apoyo externo e incluso la suplantación de identidad fueron los métodos de trampa que se identificaron en la revisión del proceso.

Por lo que en esta segunda ronda se aplicará un examen distinto y próximamente se darán a conocer las fechas y sedes de su aplicación, pero se busca que sea pronto para que no afecte el calendario.

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Harry Styles enloquece a la CDMX

El ha enloquecido a sus fans en el escenario, pero también en las calles de la Ciudad de México. El intérprete de “” es también famoso por turistear por las grandes capitales culturales del mundo usando pequeños shorts, trotando o derramando miel con su prometida, y CDMX no fue la excepción.

Desde días antes de su primer concierto, que fue el viernes, estuvo recorriendo las calles de las y con total naturalidad y saludando a una que otra fan.

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