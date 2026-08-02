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Repechaje para aspirantes de la UNAM
Luego que la primera aplicación digital del examen a la UNAM mostrara un sospechoso elevado número de estudiantes aceptados, revelando que varios hicieron trampa, la universidad ha tomado una decisión: volver a aplicar el examen, pero ahora de forma presencial.
El Comité Técnico concluyó que la prueba deberán realizarla los aspirantes seleccionados y aquellos que quedaron fuera, pero con puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de la carrera y plantel de su elección.
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El uso de celulares, recibir apoyo externo e incluso la suplantación de identidad fueron los métodos de trampa que se identificaron en la revisión del proceso.
Por lo que en esta segunda ronda se aplicará un examen distinto y próximamente se darán a conocer las fechas y sedes de su aplicación, pero se busca que sea pronto para que no afecte el calendario.
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Harry Styles enloquece a la CDMX
El cantante inglés Harry Styles ha enloquecido a sus fans en el escenario, pero también en las calles de la Ciudad de México. El intérprete de “Golden” es también famoso por turistear por las grandes capitales culturales del mundo usando pequeños shorts, trotando o derramando miel con su prometida Zoe Kravitz, y CDMX no fue la excepción.
Desde días antes de su primer concierto, que fue el viernes, estuvo recorriendo las calles de las colonias Roma y Condesa con total naturalidad y saludando a una que otra fan.
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