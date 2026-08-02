Repechaje para aspirantes de la UNAM

Luego que la primera aplicación digital del examen a la UNAM mostrara un sospechoso elevado número de estudiantes aceptados, revelando que varios hicieron trampa, la universidad ha tomado una decisión: volver a aplicar el examen, pero ahora de forma presencial.

El Comité Técnico concluyó que la prueba deberán realizarla los aspirantes seleccionados y aquellos que quedaron fuera, pero con puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de la carrera y plantel de su elección.

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El uso de celulares, recibir apoyo externo e incluso la suplantación de identidad fueron los métodos de trampa que se identificaron en la revisión del proceso.

Por lo que en esta segunda ronda se aplicará un examen distinto y próximamente se darán a conocer las fechas y sedes de su aplicación, pero se busca que sea pronto para que no afecte el calendario.

"Ya acabó el mundial ahora cuál será mi entretenimiento?"



Yo viendo en el repechaje de la UNAM como un wey que sacó inicialmente 70 aciertos deja fuera a uno que había sacado 118: pic.twitter.com/9GBnkowzSw — Lin ⁷ 🇲🇽 VIÓ A BTS 2 VECES (@aestteteggukk) July 31, 2026

Veo un seleccionado UNAM 2026



*Yo de la nada: pic.twitter.com/cRskkMGr2j — Cap Briagowsky (@Briagowsky) August 1, 2026

El wey que tenia 75 aciertos eliminando al que tenía 120 en el repechaje de la UNAM pic.twitter.com/aeToOpn3Tk — Franco (@Franco_128) July 31, 2026

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Harry Styles enloquece a la CDMX

El cantante inglés Harry Styles ha enloquecido a sus fans en el escenario, pero también en las calles de la Ciudad de México. El intérprete de “Golden” es también famoso por turistear por las grandes capitales culturales del mundo usando pequeños shorts, trotando o derramando miel con su prometida Zoe Kravitz, y CDMX no fue la excepción.

Desde días antes de su primer concierto, que fue el viernes, estuvo recorriendo las calles de las colonias Roma y Condesa con total naturalidad y saludando a una que otra fan.

Señora: joven déjeme pasar

Harry: Soy Harry Styles

Señora: Bueno Harry Styles déjame pasar pic.twitter.com/SWr07SKTmd — Joaris 💋🪩 (@70sadoreharry) July 29, 2026

Me encontré a harry styles en un café de la Roma y platicamos sobre el privilegio de vivir en CDMX y sobre el examen de la UNAM. Bien cotorro ese jochis — LTLBWY (@GaonaGaona5) August 1, 2026

Cosas que hacen relatable a Harry Styles: noviar en Parque México 🤝 https://t.co/obxqOCQnN3 — Leonor (@tmbnLNR) July 31, 2026

Harry Styles cuando se harte de que la gente le ande tomando fotos y videos en sus paseos en La Roma. pic.twitter.com/PqSjLoOgFm — Miguel (@mglcruz) July 31, 2026