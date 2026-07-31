El artista plástico Pedro Friedeberg, quien falleció en marzo pasado, fue homenajeado la noche de este jueves en el Palacio de Bellas Artes, donde familiares y colegas anunciaron proyectos que se harán en torno a la obra del autor de la emblemática manosilla y dibujos laberínticos.

Diana Friedeberg, hija del artista, dijo a medios que entre los proyectos se encuentra convertir la casa del creador que está en la colonia Roma en un museo, con miras a que inaugure al público el próximo año, donde se podrán ver también objetos de su colección privada, compuesta por antigüedades, así como conocer se biblioteca personal.

“Estamos ahorita, para recibir a curadores y académicos, catalogando todo su proceso creativo, el material que usaba, bocetos que hemos encontrado, muchos tesoros”, detalla Friedeberg, quien estima se han encontrado al menos mil 500 obras nuevas.

El artista plástico Pedro Friedeberg fue homenajeado la noche de este jueves en el Palacio de Bellas Artes. Foto: Santiago Cadena/ El Universal.

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San Miguel de Allende, lugar de residencia del artista durante 20 años, albergará tres exposiciones simultáneas, Centro Cultural Nigromante, Casa del Mayorazgo del Canal y Galería Casa Diana, a partir del 10 de octubre de este año. Bajo la curaduría de Michel Blancsubé, las muestras estarán compuestas por arte pictórico, esculturas, muebles y cartas.

“Va a ser muy nostálgico”, declaró Diana Friedeberg.

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La editorial Trilce también trabaja en la publicación de un libro sobre las cartas que escribió Friedeberg, donde además de divertidas, como las describe su hija y la editora Déborah Holtz, también tienen dibujos del artista.

El libro se titulará “Quimeras del arte correo. Las cartas ilustradas de Pedro Friedeberg” que contendrá 500 misivas que el artista tenía bien catalogadas. Lo único que espera la editorial es conseguir el financiamiento para poder imprimir el libro.

Foto: Santiago Cadena/ El Universal.

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“Estamos rezando que podamos conseguir el recurso para poder mandarlo a imprimir (…). Estuvimos trabajando con él, trabajando en su estudio y lo que lamento, que no voy a hablar más de eso porque lloro, es que él no haya visto el libro impreso y ya terminado”, reconoció Holtz.

Apenas a inicios de año, Diana junto con su hermano David Friedeberg habían anunciado un nuevo sistema de certificación de obra del artista, en el que recomiendan a los propietarios sacar un certificado digital de la pieza y, aunque algunos se han mostrado renuentes, aseguran que muchos coleccionistas han apoyado este método para combatir la falsificación.

“Nos ayuda a filtrar los falsos, porque sí hay muchos. Este año (la certificación) es gratis, el próximo año sí vamos a empezar a cobrar. Si son cuadros que compraron a través del estudio y la procedencia es muy clara, es muy rápido la certificación digital”, explicó Diana.

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Homenaje póstumo a Pedro Friedeberg. Foto: Santiago Cadena/ El Universal.

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“Hemos emitido como 500 certificados, ahí vamos, va muy bien el programa. Hemos encontrado certificados hechos a mano que no eran auténticos”, añadió David.

En el homenaje participaron Guadalupe Loaeza, escritora y amiga de Friedeberg; René Solís, a través de un video, al ser el amigo más cercano y longevo del creador; Déborah Holtz y María Brito, presidenta de la Fundación Friedeberg. El homenaje fue moderada por Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno, e introducido por Alejandra de la Paz, directora del INBAL.

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