La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizará la Biciescuela de Verano 2026 durante estás vacaciones en dos Utopías de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que las actividades se realizarán en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, y en la Utopía Mixiuhca, en Iztacalco, de martes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas y los domingos de 09:00 a 13:00 horas.

La programación incluye talleres de bici balance para menores de tres años, clases para aprender a andar en bicicleta, habilidades y destrezas en el manejo de la bici, curso de ciclismo urbano, mecánica básica, pláticas de seguridad vial y actividades lúdicas para toda la familia.

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