A una semana del accidente que le costó la vida a Oliver Tree, su equipo hizo uso de las redes sociales para pronunciarse sobre la tragedia y hablar sobre el legado del cantante.

El intérprete estadounidense murió el pasado 14 de junio, en Brasil, cuando el helicóptero en el que viajaba se impactó con otro en pleno vuelo y se precipitó en una zona urbana. Junto al artista también fallecieron el youtuber Gapsi, el directos Lucas Vignale, el productor Lucas Frota y dos pilotos.

Ahora, y en el mensaje publicado hace un par de horas, la oficina de Tree confirmó que su cuerpo ya fue repatriado a los Estados Unidos, específicamente a California, donde será enterrado.

Lee también Cuerpo de Oliver Tree ya fue identificado; autoridades de Brasil avanzan en las investigaciones

Asimismo, agradecieron a los fans las muestras de cariño, solidaridad y apoyo que la familia ha recibido en los últimos días.

"Gracias a todos los que se han comunicado, han mostrado amor, apoyo y han hecho increíbles homenajes para Oliver. El amor, el apoyo constante y la positividad están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a atravesar estos momentos extremadamente difíciles".

[Publicidad]

En el texto afirmaron que el legado del artista continuará gracias a una fundación que llevará su nombre y que servirá para apoyar a talentos emergentes:

. "Su legado vivirá a través de su fundación: Dr Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses. Esto es algo que Oliver había preparado y que dejó en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan difundirse en el mundo".

Finalmente, el entorno del cantante aseguró que él estaría orgulloso de su comunidad y le dieron un último adiós:

[Publicidad]

"Los amamos mucho a todos, Oliver estaría muy orgulloso de cada uno de sus seguidores, amigos y familia".

Hasta el momento, y de acuerdo con las autoridades brasileñas, las investigaciones para esclarecer las causas del incidente continúan; sin embargo, la prensa local ha difundido que la aeronave en la que viajaba ya había sido evaluada por varias irregularidades.

Lee también Novia de Oliver Tree pide respeto por su duelo e intimidad: "no necesito ver chismes sobre otras mujeres que pudo estar viendo"