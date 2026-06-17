Las autoridades brasileñas confirmaron, este martes, la muerte del músico Oliver Tree como consecuencia del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

En un comunicado oficial, la policía regional apuntó que el instituto forense había concluido la identificación del cuerpo de Tree, la última de las seis víctimas que faltaba por reconocer.

Asimismo, las autoridades señalaron que la investigación sobre las causas del accidente continúa, y que están a la espera de la resolución de la agencia estatal encargada del caso.

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Junto al músico, fallecieron el youtuber argentino Gaspi, el productor argentino Lucas Vignale, así como los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza.

Según el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, los helicópteros en los que viajaban realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, una localidad turística en el litoral de Río.

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Tree, de 32 años y famoso por extravagente estilo musical, se encontraba en Brasil como parte de su gira internacional.

Hace apenas una semana, el intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo, y tenía previsto iniciar ahora la etapa europea de su gira.

Nacido en Santa Cruz (California) en 1993, el músico transitó durante su carrera por varios géneros, como el rock alternativo, el hip-hop, el pop alternativo y la electrónica.

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