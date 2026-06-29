El cantautor panameño Rubén Blades expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que han afectado al país y exhortó a la comunidad internacional a enviar ayuda a las víctimas de la tragedia.

"Lo primero que hago es decir a la gente de Venezuela que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada", afirmó Blades, en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Asimismo, extendió sus condolencias a todas aquellas personas que, lamentablemente, perdieron a un ser querido en esta tragedia.

Lee también Famosos y solidaridad ante la tragedia en Venezuela

El cantante señaló que la situación le recuerda las devastadoras inundaciones ocurridas en 1999 en el estado de La Guaira, donde falleció su amigo Luis Santiago, una de las miles de víctimas de aquel desastre natural.

Blades indicó que desde Panamá se están realizando esfuerzos para recolectar alimentos y otros insumos destinados a los damnificados en Venezuela. Así mismo, reveló que personalmente está canalizando ayuda a través de Cáritas Venezuela.

[Publicidad]

"Nosotros vamos a publicar la manera de poder enviar donaciones a Cáritas Venezuela, pero a la misma vez exhortamos a todo el mundo a que envíen lo que puedan, como puedan, al grupo que deseen", señaló.

El músico advirtió que "la situación es difícil, creo se va a poner, lamentablemente, más difícil en la medida en que se vaya entendiendo el nivel y la extensión de la tragedia".

El salsero, autor de "María Lionza", cerró su mensaje con un abrazo al pueblo venezolano en nombre propio, de su esposa, de todo Panamá y de la orquesta de Roberto Delgado.

[Publicidad]

"La cuestión es levantarse y Venezuela tiene con qué. Vamos para adelante", manifestó el legendario artista panameño.

El pasado 24 de junio, el Caribe venezolano fue sacudido por dos terremotos de magnitud 7. 2 y 7. 5, respectivamente, que han dejado, hasta el momento, mil 450 fallecidos, 3 mil 150 heridos y más de 12 mil familias damnificadas.

Lee también Integrantes de la banda Van Der Dijs mueren tras los terremotos en Venezuela