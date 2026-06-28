Las promociones son una excelente oportunidad para disfrutar una comida en familia o con amigos sin gastar de más. Para disfrutar de los partidos de este Mundial 2026, Benedetti’s Pizza, cadena mexicana con más de 40 años de trayectoria, ofrece descuentos en pizzas y otros platillos de su menú.

Esta pizzería 100% mexicana inició sus operaciones en el año de 1983 bajo el nombre de Giovanni’s Pizzería, pero cinco años después cambió su nombre a “Benedetti´s Pizza”, como se le conoce actualmente, que significa “bendita” en italiano.

Su primera sucursal fue fundada en Colima por José Felipe Guillermo Baeza Sánchez con el objetivo de deleitar los paladares de México. Todos sus provedores son mexicanos y cuentan con más de 100 sucursales en las principales ciudades del país.

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¿Qué pedir en Benedetti´s Pizza?

Benedetti´s Pizza ofrece diversas opciones entre las que se encuentran su tradicional pizza cuadrada, alitas, boneless, papas, calzone y postres como brownies o su Benetarta, la cual es una especie de pizza dulce de manzana y canela que sólo encontrarás en Benedetti´s.

La Crujipizza es una variedad de pizza con una base adelgazada y crujiente. Es la opción perfecta para aquellos que distrutan de texturas crocantes y comidas ligeras sin sacrificar sabor.

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Para tus reuniones la Mega Pizza es ideal, ya que tiene un tamaño de 80 x 25 cm y alcanza hasta para siete personas.

También puedes elegir el borde de tu pizza con ajonjolí, un detalle extra con sabor único, así como disfrutar de la salsa chimi, inspirada en los sabores argentinos del chimichurri. Una combinación imperdible.

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Dentro de los ingredientes que puedes elegir para armar tu pizza están:

Tocino

Aceituna

Aguacate

Carne Pastor

Champiñon

Chorizo

Jalapeño

Pepperoni

Pimiento Verde

Salami

Y más opciones para que crees una pizza a tu gusto.

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Además, para acompañar el Mundial 2026, Benedettis lanzó sus llaveros coleccionables “Beni mundialista”. Son tres changuitos futboleros con diferentes colores y diseños que podrás conseguir en tus visitas a las sucursales de esta pizzería.

¿Cómo obtener descuentos en Benedetti´s Pizza?

Con Club EL UNIVERSAL, Recibe un 20% de descuento al ordenar pizzas de 2 ingredientes. Este beneficio aplica en los tamaños mediana, grande y súper pizza y también para pedidos a domicilio.

Recuerda mencionar que cuentas con descuento de Club EL UNIVERSAL al realizar tu pedido, así como mostrar el descuento y tu tarjeta virtual vigente al repartidor al recibir tu pizza.

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