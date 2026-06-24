Monterrey vivirá una noche de máxima intensidad este día cuando Corea del Sur y Sudáfrica salten a la cancha del estadio Monterrey para disputar su último compromiso de la fase de grupos dentro del Grupo A del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan con objetivos claros, aunque con escenarios muy distintos en la lucha por alcanzar los dieciseisavos de final.

La selección surcoreana ocupa actualmente la segunda posición del sector con tres puntos, situación que le permite depender exclusivamente de sus propios resultados.

Un empate bastará para asegurar su presencia en la siguiente ronda, mientras que una victoria confirmaría su clasificación.

Sin embargo, el conjunto asiático aún busca recuperarse del golpe que representó su derrota frente a México.

El técnico Hong Myung-bo aseguró que el equipo trabajó sobre los errores detectados en ese encuentro y destacó la fortaleza emocional de sus jugadores antes de afrontar el compromiso decisivo.

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“Lo que hicimos para prepararnos fue ver el partido previo [contra México]. El ánimo del equipo no es tan bueno como después de la victoria, pero en términos generales estamos en buena forma, tanto mentalmente como en el aspecto físico, y estamos preparados para el partido”, dijo Myung-bo.

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Del otro lado, aparece una selección sudafricana que llega contra las cuerdas. Con apenas una unidad en el torneo, el equipo dirigido por Hugo Broos necesita los tres puntos para mantener vivo el sueño mundialista y conseguir una clasificación histórica.

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El entrenador belga reconoció la complejidad del desafío, aunque expresó confianza en la capacidad de su plantel para competir ante uno de los equipos más disciplinados del grupo.

“Me parece que es un partido especial para ambos equipos. Sabemos que tenemos que ganar y a la vez es difícil por el contrincante, que es un equipo sumamente disciplinado”, reconoció.

Broos también resaltó el orden táctico y la fortaleza física de Corea del Sur, aspectos que considera fundamentales en el desarrollo del encuentro.

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Con la clasificación en juego y la presión al máximo, Monterrey será testigo de un enfrentamiento donde cada balón puede definir el destino de dos selecciones que aún sueñan con seguir en la Copa del Mundo.

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