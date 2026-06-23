Gracias a un héroe inesperado, que apareció con una definición a altura de cualquier delantero, los Cafeteros obtuvieron una victoria más que importante en el Mundial de 2026.

Colombia sufrió, pero supo ser paciente para derrotar (1-0) a una República Democrática del Congo que pagó cara su derrota.

Con solitario gol de Daniel Muñoz, quien ya suma dos en Norteamérica 2026, la selección sudamericana se quedó con los tres puntos en el estadio Guadalajara e instaló en la siguiente ronda.

Desde que comenzó el partido, la escuadra de Néstor Lorenzo dejó en clara que sería la encargada de proponer, se adueñó del balón y no dejó que su rival le generara peligro.

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Colombia y República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, durante la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL

Sin embargo, se topó con una sólida defensa congoleña y le costó demasiado trabajo romper su cerrojo.

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Los Leopardos hicieron todo lo posible por mantener su portería en cero; su arquero, Lionel Mpasi-Nzau, salió en plan grande y detuvo la mayor cantidad de disparos que pudo.

Por más que lo intentaban, Luis Diaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez no podían encontrar la fórmula para adelantarse en el marcador.

Hasta que Daniel Muñoz apareció para darle tranquilidad a los Cafeteros. Al igual que contra Uzbekistán, el lateral derecho consiguió la ventaja para su selección. Esta vez, su anotación fue todavía más valiosa.

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Colombia en el Estadio Guadalajara, durante la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL

En el minuto 76 y con una estupenda definición, el futbolista del Crystal Palace se vistió de héroe para darle la victoria a los Cafeteros.

Colombia venció a República Democrática del Congo, logró su segunda victoria en la Copa del Mundo, recuperó el primer lugar del Grupo K y se clasificó a los dieciseisavos de final.

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Ahora, tendrá que darle vuelta a la página rápidamente y centrarse en su próximo rival; la fase de grupos la cerrará nada más y nada menos que contra Portugal. Expondrá su liderato del sector el próximo sábado en Miami.