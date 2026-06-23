Guadalajara se pintó de amarillo con la visita de Colombia, que cuenta con una de los aficiones más apasionadas y numerosas en la Copa del Mundo.

Desde su debut en Norteamérica 2026, los colombianos se adueñaron de la Ciudad de México y demostraron que iban a apoyar a su selección sin escatimar ningún esfuerzo.

En la Perla Tapatía, no fue la excepción y volvieron a dejar en claro que los Cafeteros tendrán su apoyo incondicional sin importar la distancia, el dinero e, incluso, las condiciones meteorológicas. Nada iba a impedir que alentaran a sus “muchachos”.

Ante República Democrática del Congo, la selección sudamericana jugó como en casa. Cualquiera hubiera podido pensar que el partido se desarrolló en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

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“Se sienta la localía, la gente no falló y somos miles de colombianos que hemos venido, tanto al estadio o al fan fest. Es muy chévere la unión de todo el país en esto, el futbol nos une a todos los colombianos y, con la selección, todos nos unimos para un mismo fin”, declaró un colombiano a EL UNIVERSAL Deportes.

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En nuestro país, se han sentido queridos y valoran la calidez que el pueblo mexicano les ha brindado, por lo que agradecen todas las atenciones.

“La gente colombiana está muy emocionada, es una locura toda la fiesta que se vive del Mundial aquí en Guadalajara. Nos han acogido de manera perfecta la verdad, todos son muy cálidos y amables, siempre nos ayudan y nos guían; nos han hecho sentir muy cómodos en México, la Ciudad de México también es una ciudad encantadora”, mencionó otro colombiano.

“Muy cálidos y amables todos, nos han hecho sentir muy cómodos en México” 🥹



Diego y Daniel viajaron desde Bogotá para apoyar a la selección de Colombia 🇨🇴 y agradecen el cariño de los mexicanos 🇲🇽 pic.twitter.com/5bilwan8WG — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 24, 2026

Sobre su selección, los seguidores confían en que podrán tener una destacada participación en esta edición del Mundial. Nada les quitará la ilusión de conquistar el primer título de su historia.

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“Queremos llegar mucho más lejos que en 2014, queremos la copa, ya es momento de tenerla… Queremos ser campeones y soñar no cuesta nada. Tenemos una muy buena selección, con James a la cabeza, el momento que vive Lucho y la magia de Quintero, [pero] si no se sufre no es Colombia”, expresó otro colombiano.