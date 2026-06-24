La Selección Mexicana regresa al Estadio Ciudad de México. Ya con boleto en mano para la siguiente ronda del Mundial de 2026, el conjunto tricolor vuelve a la capital en busca de hacer historia.

Terminar con tres victorias "no es algo que le quite el sueño" a Javier Aguirre. Es importante finalizar en la cima, de forma invicta, pero no es el gran objetivo Tricolor.

Luego de las victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur, México se mide esta noche a República Checa, su última prueba en esta Fase de Grupos y la República Mexicana podría vibrar de nuevo.

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Javier Aguirre en conferencia con la Selección Mexicana, durante la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

"Es en nuestra casa, en nuestro México, con el favor de la gente, la energía que nos da, es importante, cerrar bien la fase de grupo. No vamos a regalar nada", declaró un efusivo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Lo que haga México esta noche sólo servirá para alimentar la ilusión y para la estadística. Ya nada le quitará el liderato del Grupo A, por lo que no saldrá de la Ciudad de México hasta un hipotético duelo de Cuartos de Final.

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"Era muy importante, era objetivo primario, ser primeros, ser el primero de grupo. Ya lo dijimos, continuar un partido más en casa y seguir aquí sería fantástico, entendiendo que vamos paso a paso, pero era importante", agregó el técnico nacional.

Javier Aguirre realizará modificaciones considerables para el choque de esta noche, en la que el único descartado es Brian Gutiérrez para cuidar la tarjeta amarilla que tiene y la gran incógnita es si Guillermo Ochoa jugará o no frente a su gente.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs República Checa?

Estos son los detalles para ver el último partido de la Selección Mexicana en esta Fase de Grupos.

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Fecha: Miércoles, 24 de junio.

Miércoles, 24 de junio. Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Nueve, TUDN, ViX Pase Mundial.

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