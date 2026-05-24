La gastronomía italiana es una de las cocinas más buscadas que combina frescura y sencillez resultando en sabores únicos. Aquí te contamos cuáles platillos tradicionales tienes que probar y dónde puedes encontrarlos a un precio con descuento.

Aunque es común pensar que la pizza y la pasta representan toda la gastronomía de Italia, no es así. La comida italiana tradicional abarca una gran variedad de platillos con ingredientes base como hierbas aromáticas, cereales, quesos y aceite de oliva. En las zonas costeras, los mariscos y pescados también suelen ser muy utilizados.

Ravioles y canelones

Tanto los ravioles como los canelones son preparaciones que mezclan la pasta con algún tipo de proteína como queso o carne, aunque también hay opciones vegetarianas que incluyen espinaca u otras verduras, y se cubren con una salsa de jitomate, pesto o crema.

Ravioli | Foto: Italianni's.

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Los ravioles son piezas cuadradas de pasta rellenas que se sellan en los bordes, como una empanada. Los canelones tienen forma cilíndrica y también llevan el relleno en su interior.

Recomendación Italianni’s: Ravioli al pomodoro: Ravioles rellenos de queso Ricotta y espinacas, bañados con salsa pomodoro ligeramente picante, gratinados con queso mozzarella y parmesano.

Risotto

El risotto es un plato tradicional del norte de Italia, cuyo ingrediente principal es un arroz especial de grano corto con gran cantidad de almidón que se calienta lentamente mientras se le agrega caldo para obtener su característica textura cremosa. Se acostumbra acompañarlo con mariscos, pollo o champiñones.

Risotto ai funghi e pollo | Foto: Italianni's.

Recomendación Italianni’s: Risotto ai funghi e pollo: Risotto preparado con salsa al vino blanco acompañado de champiñones, pollo parrillado, jitomates deshidratados y un toque de queso parmesano.

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Carpaccio

El carpaccio es un platillo preparado con carne cruda finamente laminada y aderezada de diversas formas para potenciar su sabor natural, que también puede prepararse con salmón o verduras como calabacín. Este platillo es perfecto para el verano, ya que es my fresco y no necesita cocción. Aunque es un platillo sencillo, es importante saber prepararlo para obtener el equilibrio y armonía en sus sabores.

Carpaccio di salmone | Foto: Italianni's.

Recomendación Italianni’s: Carpaccio di salmone: Finas rebanadas de salmón, acompañadas con una mezcla de radicchio y lechuga escarola, aderezadas con aceite de olivo, hierbas aromáticas y alcaparras.

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