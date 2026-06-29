Toluca, Estado de México.- Las acciones del gobierno contra la extorsión, evitaron que los delincuentes obtuvieran más de 30.6 millones de pesos en menos de un mes.

La estrategia contra la extorsión se implementó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena).

El trabajo realizado por los responsables del programa contra la extorsión, evitaron que víctimas de este delito realizaran pagos por un total de 30 millones 644 mil 603 pesos entre el 28 de mayo y el 24 de junio de 2026 en el Estado de México.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante ese periodo, se recibieron 3 mil 457 reportes, lo que permitió activar mecanismos de atención inmediata y orientación a las víctimas para impedir que concretaran los depósitos exigidos por los delincuentes.

Las denuncias fueron mil 275 correspondientes a extorsión telefónica, mil 274 a fraude telefónico, 485 a otras modalidades, 240 a llamadas maliciosas, 102 a amenazas, 50 a extorsión electrónica y 23 a casos de extorsión por derecho de piso.

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La dependencia estatal informó que uno de los resultados más relevantes de la estrategia se registró durante la semana del 18 al 24 de junio, cuando se reportó el menor monto exigido por los extorsionadores.

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En comparación con la semana del 28 de mayo al 3 de junio, la cantidad reclamada disminuyó 45 por ciento, al pasar de poco más de 12 millones de pesos a 6.5 millones de pesos.

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La gobernadora Gómez Álvarez reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier intento de extorsión, a través de la línea 089, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Mediante este servicio se identifica la modalidad del delito y se brinda atención inmediata para proteger a las posibles víctimas y evitar afectaciones a su patrimonio, especificó.

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