La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo para revisar el avance del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Éste contempla proyectos de infraestructura, salud, seguridad y educación para los municipios de:

Chalco

Chicoloapan

Ecatepec

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla

Valle de Chalco

A la reunión de trabajo asistieron, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México; Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); y presidentes municipales.

Rosa Icela se reúne con Delfina Gómez (29/06/2026). Foto: X @rosaicela_

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“Tuvimos una reunión de coordinación con la gobernadora @delfinagomeza, @EdnaElenaVegaR1 @SEDATU_mx, @Efrainmoralesl @conagua_mx y presidentes municipales del @Edomex, a fin de revisar los avances del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, en beneficio de habitantes de esa región”, publicó la titular de la Segob en su cuenta de X.

El gobierno federal prevé beneficiar a 10 millones de personas con dicho plan, mediante el cual se ejecutan 20 obras comunitarias por un monto de más de 96 millones de pesos; 10 obras de infraestructura básica por un monto de 213 millones de pesos; y se están actualizando tres Planes Municipales de Desarrollo Urbano para los municipios de Chalco, Chimalhuacán y La Paz.

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