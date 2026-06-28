Texcoco, Méx. - “El agua representa más que un recurso natural; es sustento, desarrollo y bienestar para nuestras comunidades”, declaró la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al hacer entrega de la geomembrana de la olla de captación de agua "Tláloc", infraestructura que permitirá almacenar más de 50 millones de litros de agua.

De acuerdo con la jefa del ejecutivo estatal, está obra beneficiará a 150 productoras y productores florícolas de la comunidad de Santa María Nativitas.

Delfina Gómez entrega olla de captación en Texcoco; almacenará 50 millones de litros. Foto: Especial.

“El agua enriquece la tierra, hace crecer la cosecha, los alimentos y las flores, por ello el hacerles entrega de esta olla de captación de agua tiene un enorme valor para las familias de Santa María Nativitas, una comunidad muy importante para la producción de flores”, aseveró.

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La iniciativa forma parte del programa Transformando el Campo y del “2026, Año de las Obras en EdoMéx”. Se efectuó con inversión bipartita entre el gobierno mexiquense y el Ayuntamiento de Texcoco.

Como parte de estos trabajos, se construyen además 23 ollas de captación en la zona, con lo que la infraestructura hidráulica alcanza una capacidad total de 204 mil metros cúbicos de almacenamiento, lo que mejora la disponibilidad de agua para la producción agrícola y la respuesta del sector ante los periodos de estiaje.

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Delfina Gómez entrega olla de captación en Texcoco; almacenará 50 millones de litros. Foto: Especial.

También, se realizaron trabajos de desazolve, ensanchamiento y la construcción de un cerco perimetral de 606 metros lineales para brindar mayor seguridad a la población y a los seres sintientes.

La Gobernadora señaló que al Estado le corresponde continuar con el fortalecimiento del campo, al subrayar la importancia del trabajo de las y los productores agrícolas.

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Destacó que las y los campesinos constituyen la base fundamental de la sociedad y que su labor refleja el vínculo con la tierra, así como el sustento de las comunidades rurales.

Delfina Gómez entrega olla de captación en Texcoco; almacenará 50 millones de litros. Foto: Especial.

"Qué es lo que nos toca, el seguir fortaleciendo nuestro campo. Yo sí hago un reconocimiento especial a nuestros campesinos y campesinas porque, siempre lo he dicho, son la base fundamental de nuestra sociedad y algo que nos enseñan es ese amor a la tierra", expresó.

Durante 2024 y 2025 el Gobierno del Estado ha destinado 5 millones de pesos para fortalecer tres unidades de riego en esta región, en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de ampliar la disponibilidad de agua para las actividades productivas, de acuerdo con la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdéz.

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