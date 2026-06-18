La influencer Kim Shantal tenía razón cuando, dentro de “La Venganza de los Ex VIP”, confesó que le preocupaba cómo reaccionaría la gente si regresaba con Luis Eduardo Guillén González. Porque después de una relación llena de altibajos públicos, un compromiso de matrimonio, la participación de él en “La Mansión VIP” y su romance con la influencer Queen Buenrostro, los seguidores no recibieron precisamente con aplausos las señales de reconciliación que Kim ha compartido en los últimos días.

Los comentarios fueron bastante más duros que románticos. “Unas florecitas y ya se le olvidan los cuernos”, “¿Por qué hay gente que romantiza esta relación?” y “Si se amaran no la hubiera dejado por otra” fueron algunos mensajes. Otros, incluso, compararon el caso con otras parejas polémicas de internet y cuestionaron que se normalicen relaciones marcadas por infidelidades y rupturas públicas.

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Bruce Law dejó al stunt de Hollywood para ser perfil bajo

El nombre de Bruce Law puede no decir mucho, pero si se sabe que ha sido el responsable de coreografiar escenas en “Transformers” y “Los ilusionistas”, la cosa cambia. Recién estuvo en México para dirigir una nueva película, pero caso contrario a lo espectacular de su profesión, decidió ser de bajo perfil.

En esta aventura contó con la colaboración del stunt mexicano Julián Bucio, quien en su momento fue quien manejó el auto que vuelca en las tribunas del otrora Estadio Azteca, en la cinta “Matando Cabos”.

“Jia Chang Che” es el título del proyecto que ya se encuentra en posproducción. El stunt es un área del medio audiovisual que pocas veces se reconoce en México, donde hay algunas voces que desde hace años piden se sume como categoría del Ariel, premio que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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Sin importar equipo, a Carlos Vives le brota lo futbolero

Carlos Vives es un fiel pambolero sin importar el equipo que juegue; aun cuando tiene el corazón volcado en su país, Colombia, mientras atendía medios en un restaurante de la Ciudad de México se disputaba el Portugal vs República Democrática del Congo.

En cuanto el público suspiraba, gritaba o se emocionaba lo que ocurría en la cancha, el cafetero detenía su respuesta para pedir que se investigara qué acción había ocurrido en el partido, eso sí, sin perder el hilo de la charla con los reporteros.

Carlos Vives. Foto: Crédito de foto

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