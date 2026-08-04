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El Gobierno de la CDMX donó dos predios a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
Se trata de los inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa.
En la Gaceta Oficial de este martes, la jefatura de Gobierno publicó los decretos por los que se desincorpora de los bienes del régimen del dominio público de la Ciudad de México a ambos predios para su posterior donación a los servicios de salud.
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El primer inmueble es un predio de 23 mil 847.93 metros cuadrados, localizado en avenida Tláhuac s/n esquina Zacatlán, en la colonia San Lorenzo Tezonco.
El segundo está ubicado en calle Cañón de Bachimba número 1, en la colonia Francisco Villa, también en Iztapalapa, y tiene una superficie de 218.46 metros cuadrados, de acuerdo con la publicación.
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mahc/LL
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