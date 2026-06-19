Jason Momoa asistió muy bien acompañado a la alfombra roja de "Supergirl", con sus dos hijos, Lola y Nakoa-Wolf, además de su novia, la actriz Adria Arjona, con quien protagonizó un romántico beso frente a las cámaras durante la presentación de la película en Londres.

El actor, de 46 años, desfiló por la alfombra con un traje gris de tres piezas y posó junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con la actriz Lisa Bonet. Lola, de 18 años, lució un vestido negro sin tirantes, mientras que Nakoa-Wolf, de 17, eligió un conjunto negro con chaleco y accesorios plateados.

Nakoa-Wolf Momoa, Jason Momoa y Lola Iolani Momoa posan para los fotógrafos. Foto de Scott A Garfitt//Invision/AP.

Cuando Momoa posó junto a Adria, la hija del cantante Ricardo Arjona, el amor afloró entre la pareja que no oculta su amor y suele tener muestras de cariño públicas desde que hicieron público el romance en 2024.

Jason Momoa y Adria Arjona. Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP.

La actriz ha acompañado al protagonista de "Aquaman" en varias apariciones públicas, por lo que se han convertido en una de las parejas más comentadas de Hollywood.

Momoa celebró el próximo estreno de "Supergirl", cinta en la que interpreta al irreverente cazarrecompensas intergaláctico Lobo, uno de los personajes más populares de los cómics de DC. La película llegará a los cines el próximo 26 de junio.

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Con varias películas por estrenar, y surfeando sobre el éxito de la cinta más taquillera de 2025 en Estados Unidos, el actor dice estar viviendo un momento singular.

"Este probablemente sea el año más importante de mi carrera", dijo Momoa, de 46 años, en entrevista con AFP.

"Salí a hacer de todo", dijo el actor.

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Jason Momoa y su novia Adria Arjona. Foto: Scott A Garfitt//Invision/AP.

El astro además participa en la adaptación cinematográfica de "Street Fighter", y en la trilogía de "Duna", cuya última entrega llegará a los cines en diciembre.

El hawaiano, que saltó a la fama gracias a "Games of Thrones", saboreó también la oportunidad de trabajar junto a Julian Schnabel, a quien definió como su director favorito, en "In the Hand of Dante", que estrenará este mes en Netflix.

Momoa se siente en una buena racha en la que destaca el fenómeno de taquilla "Una película de Minecraft", que protagonizó junto a Jack Black, y que se convirtió en un fenómeno global.

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*Con información de AFP.

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