La huella de la UNAM en mi vida académica y científica

“Proteger el patrimonio arquitectónico es una batalla diaria”: Louise Noelle

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

Una plataforma digital y nuevas secciones, entre las novedades de la edición 22 de Zona Maco

Secretaría de Cultura de la CDMX se disculpa con familia de fotógrafos fallecidos en el festival Ceremonia por ofensa; reconoce “irremediable error”

Exposición nocturna de Rafael Lozano-Hemmer: un experimento del Museo de Arte Moderno 

El actor estadounidense y la actriz de origen puertoriqueño Adria Arjona derrocharon amor en la alfombra roja de la proyección especial de "The Wrecking Crew" en el Regal Times Square en Nueva York.

La pareja confirmó su relación en mayo de 2024, lo que ha sido toda una sorpresa para los fans del protagonista de "Aquaman", así como para los seguidores de la estrella de "Andor" y para los amantes del cantante Ricardo Arjona, papá de Adria.

Momoa oficializado su relación con Adria unos meses después de que su exesosa, la también actriz Lisa Bonet, solicitara oficialmente el divorcio cuando se habían cumplido dos años de su ruptura, con Lisa ella tiene dos hijos.

En la alfombra roja de la película que protagoniza el Jason, la pareja posó muy sonrientes, compartieron abrazos y besos frente a los asistentes y la prensa que ya los etiquetó como una de las parejas más besuconas; en redes se encuentran videos de ambos en su faceta más romántica musicalizados con los temas de Ricardo Arjona.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP.
Jason Momoa y Adria Arjona, muy enamorados. Foto: Evan Agostini/Invision/AP.
En diciembre, Momoa compartió en Instagram lo bien que se la pasó en un concierto de su suegro Arjona en Guatemala, donde tuvo una participación especial su novia Adria.

"Qué honor ser testigo de estos momentos especiales en Guatemala. Mi mente está asombrada, mi alma está llena. Amo este lugar, esta gente y esta familia. Te amo mi amor. Y gracias Ricardo, que concierto más especial que dicha mía", se lee.

