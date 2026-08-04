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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, subrayó que la demarcación se consolidó como la segunda con la mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Historia (Inegi).
Al término de la 254 Reunión del Gabinete de Seguridad, el alcalde panista destacó que este resultado confirma que la estrategia Blindar MH ha logrado consolidarse como una política de seguridad con resultados sostenidos.
“Miguel Hidalgo sobresale entre las alcaldías de la Ciudad de México y entre los municipios del país. Este resultado ha sido consistente a lo largo de cuatro años”, afirmó.
Dijo que cuando llegó al gobierno más de 70% de los vecinos se sentía inseguros y hoy seis de cada 10 habitantes perciben mayor seguridad.
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