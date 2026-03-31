Tras el estreno de Superman, los fans esperaban conocer el siguiente paso del renovado universo de DC Studios. Ahora, a un año de ese lanzamiento, llega Supergirl, protagonizada por la prima de Kal-El.

El reciente tráiler, difundido en redes sociales, ha generado conversación al revelar por primera vez a Lobo, el icónico antihéroe interpretado por Jason Momoa.

En el adelanto, Kara Zor-El emprende una travesía intergaláctica con un objetivo poco convencional: encontrar una cura para su perro Krypto. Sin embargo, el viaje también la llevará a confrontar su pasado, descubrir su identidad y cruzarse con nuevos aliados… y enemigos.

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¿En qué historia está basada “Supergirl”?

La película adapta el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow", escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely, publicado por DC Comics en 2021.

En esta historia, Kara Zor-El es presentada como una heroína marcada por la pérdida de Krypton. La trama sigue a Ruthye, una joven alienígena que busca vengar el asesinato de su padre y pide ayuda a Supergirl, lo que desata un viaje cargado de violencia, duelo y crecimiento personal.

Krem of the Yellow Hills es el principal antagonista de "Supergirl", un violento líder de los Brigands que desencadena la misión de venganza en la historia.

El personaje es interpretado por el actor belga Matthias Schoenaert, su papel no solo representa una amenaza física, sino el motor emocional del viaje de Supergirl junto a Ruthye.

A diferencia de otras historias del género, este relato adopta un tono más cercano al western espacial, alejándose del clásico esquema de superhéroes. Aquí, Kara no solo enfrenta villanos, sino también sus propios traumas y dilemas sobre la justicia y la venganza.

Actores en "Supergirl"

El elenco de la nueva heroína de DC

La cinta es dirigida por Craig Gillespie y forma parte de la nueva etapa creativa liderada por James Gunn en DC.

El reparto está conformado por:

Milly Alcock — Kara Zor-El / Supergirl

Matthias Schoenaerts — Krem of the Yellow Hills

Eve Ridley — Ruthye Marye Knoll

David Krumholtz — Zor-El

Emily Beecham — Alura In-Ze

Jason Momoa — Lobo

“Supergirl” llegará a cines el próximo 25 de junio y promete expandir el universo de DC con una historia más íntima, oscura y emocional, marcando el camino para la nueva generación de superhéroes en la pantalla grande.

This Summer, find your place in the universe. #Supergirl lands in theaters June 26. pic.twitter.com/QNJ3lzr0Uc — James Gunn (@JamesGunn) March 31, 2026

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