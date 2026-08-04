Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del domingo en las inmediaciones del bar Ponchos, ubicado en el cruce de las calles Jaiba y Caracol, en la colonia Ampliación Caracol, alcaldía Venustiano Carranza.

Entre las víctimas, uno era policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que de acuerdo con fuentes comentaron que estaba de vacaciones.

Tras un operativo apoyado por el sistema de videovigilancia, policías detuvieron a un hombre de 32 años, relacionado con la agresión el cual tenía un arma de fuego, un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, 11 bolsas con aparente marihuana, 25 envoltorios con posible cocaína e iba en un vehículo blanco.

La SSC informó que los policías atendieron la queja de personas bebiendo en la vía pública y ahí hallaron los dos cuerpos. Los primeros reportes indican que todo se derivó de una pelea al interior del inmueble.

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