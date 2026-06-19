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El actor Ariel López Padilla compartió un video en redes sociales en el que confirmó dos noticias personales: su debut como abuelo y su postura ante la reciente polémica por un audio filtrado en el que se hablaba de una supuesta crisis de salud de su excuñado, Coco Levy.
En el mensaje, el actor abordó la etapa familiar que está experimentando como abuelo, pues confirmó que su hija María Levy, también conocida como María López Levy, a quien tuvo con la fallecida actriz Mariana Levy, ya se convirtió en madre.
Tras el anuncio familiar, el actor también se refirió al audio que circuló recientemente en un grupo de WhatsApp, donde él asegura que Coco Levy, hermano de Mariana Levy, tiene una crisis de salud.
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Padilla pidió no alimentar rumores sobre la situación del productor, hijo de la fallecida actriz y productora Talina Fernández, y con quien dijo, nunca se llevó bien; confesó que compartió por error ese audio a un grupo de WhatsApp con reporteros, cuando el destinatario era otra persona.
López Padilla también es papá de Julia, nacida de su segundo matrimonio con Paulina Mancilla.
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