José María Fernández, "el Pirru", habla -como nunca antes lo hizo- de su relación con Mariana Levy y, entre lágrimas, recuerda el gran amor que profesó por la actriz e hija de Talina Fernández.

En entrevista con Matilde Obregón, el arquitecto por profesión y celebridad por convicción, recordó que antes de Mariana, tuvo dos grandes relaciones, con la diseñadora gráfica Gabriela Cauduro y la actriz Nora Salinas.

Su primer contacto con Mariana Levy -recuerda- fue cuando la escucho hablar por la radio, expresiones de la hija de Talina, las cuales le parecieron poco usuales, a comparación de lo que estaba habituado a escuchar, pues a pesar de que "Pirru" es arquitecto, el hecho de su media hermana, Chantal Andere, se dedicara a la actuación, le hacía conocer la forma habitual de conducirse en el ambiente artístico.

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"Dije ´qué chava tan interesante lo que está diciendo´, y terminó diciendo, ´yo lo único que creo es que no soy la única Coca-Cola en el desierto´, confió Fernández.

Al escuchar que la joven que expresaba esas palabras era Mariana Levy, "Pirru" buscó su número telefónico y se puso en contacto con ella: le preguntó si tenía pareja, ¿la contestación que recibió?, fue esta:

"Llegué a mi casa y dije ´le voy a hablar porque me encanta su rollo, la forma de pensar de esta chava´, conseguí el télefonfo de su casa, ´le dije, hola, soy Pirru, hermano de Chantal, me encanta como piensas, no sé si tienes pareja, pero te quiero invitar a salir´y me acuerdo que me contestó ´no tengo ni perro que me ladre",

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Semanas después, salieron a cenar y Talina estuvo pendiente de la situación: estuvieron juntos de la noche hasta que cerró el restaurante y ya no se separaron.

"A los 15 días fuimos a Nueva York y le propuse matrimonio y me dijo ´va, super sí´".

Con cinco años de diferencia, "Pirru" y Mariana se casaron, esperaron a Paula y, dos años después, a José Emilio, "Pirru" recuerda que con, ella, vivió "magia".

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Mariana y "Pirru" se mudaron juntos y, según recuerda el arquitecto, se volvió la figura parterna de María, la hija que su esposa tuvo con Ariel López Padilla.

Mientras tanto, por su profesión "Pirru" fabricaba una casa en Cuernavaca, Morelos y, aunque Mariana "no se cerró a nada", tuvieron que poner una pausa al plan, porque la actriz participaría en "Amor real"; Paula estaba recién nacida y los conflictos con su suegra, Talina Fernández, que según ´Pirru´era ´matricarca, apenas comenzaban.

Pero Mariana tomó la batuta, expresándole a su madre que quería emprendar su vida familiar independiente.

"Fue una etapa padrísima, linda, de paz, cuando Mariana me dijo ´me están ofreciendo un proyecto muy padre, ¿por qué no nos regresamos y, en un año, nos volvemos para acá´, le dije ´va´, no teníamos rollos, eramos muty cómplices, veíamos las cosas buenas", indicó.

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Y cuando todo marchaba bien y Mariana, y su primera esposa, Gabriela Cuauduro se entendían muy bien, recuerda el arquiterco, sucedió el asalto en donde la actriz perdió la vida.

"Era una mujer sanísima, muy vital, siempre estaba haciendo actividades, iba y venía, ya habíamos sufrido dos asaltos y, en el úllimo, fue el propulsor para irnos a Buenos Aires, veíamos a México muy peligroso; me quedó con el botelo (de avisón) de Mariana, antes de irnos a ver la casa, fue el día más triste de mi vida, fue una catástrofe, se me cayó el mundo, se me cayó absolutamente todo".

Para "Pirru" conocer a Mariana Levy fue el "acopalipsis de la felcidad", la que se extinguió muy pronto.

"Íbamos a festejar el cumpleaños de María, iban seis amigas del colegio, Paula, Mariana y yo, con todo el entusiasmo, ya sabes, las niñas cantando y, de pronto, hay muchísmo tráfico en una calle, parados 40 minutos, se acerca el tipo con una pistola, nos empezamos a quitar el reloj ella y yo", relató.

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Y aunque la intención de "Pirru" y Mariana era entregar las pertenencias antes de cualquier desenlace fatídico, los ladrones insistieron:

"Traía una pistola, era atemorizarnos, el trayecto se me hizo eterno, y Mariana me dice ´¿sabes qué?, voy a pedir ayuda´, se baja de la camioneta, se cruza, entra a una clínica pediátrica y llama a la policía, regresa y ahí fue cuando el tipo vino de frente con toda la inteción de que algo nos iban a hacer, Mariana empezó a respirar muy fuerte, algunas de las niñas grita ´nos van a matar´. la histeria era espeluzante, (Mariana) tenía un sentimiento de responsabilidad de seis niñas prestadas". consideró.

Al ver es estado de su esposa, "Pirru" sacó a Mariana del automóvil, la acostó en el piso, deteníendole la cabeza; ´le decía, flaca, flaca, respira, estaba hiperventilada totalmente", dijo.

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"Pirru" capoteó las banquetas: volvió a la clínica donde Mariana pidió ayuda a la policía, "pero tampoco tenía voz, se me había secado la garganta, intentaba gritar pero no me salía, la gente se dio cuenta´, y el primer doctor me dijo ´ya falleció", dijo con la voz entrecortada.

"Ahí me quedó un tiempo platicando con ella, en mi mente pasaba de todo, recuerdo con mucho dolor que le dije ´p*ta, qué poca madre, ¿cómo me dejas con los niños?, el del rollo ahora soy yo´, y luego le decía ´perdón, no te quise decir esto´, fue un amor muy padre, muy fuerte, muy increíble, siempre nos apoyamos". dijo entre lágrimas.

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