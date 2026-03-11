José Emilio Fernández, criado por Ana Bárbara, da su opinión acerca de la aparente infidelidad de Ángel Muñóz, el esposo de la cantante, de quien el joven nunca tuvo una buena imagen y, ahora, segura que él siempre tuvo la razón pues, indicó que la artista suele hacer elecciones desacertadas, cuando de sus parejas se trata, como ocurrió cuando sostuvo una relación con su padre, José María Fernández, "el Pirru".

El hijo que Mariana Levy (QEPD) y "el Pirru" tuvieron juntos, pero que creció al cuidado de Ana Bárbara, fue uno de los primeros en ser cuestionado por la prensa, sobre el supuesto engañó de Muñóz con la creadora de contenido costarricense Adri Toval.

El joven externó que, desde hace años, cuando habló públicamente de los supuestos maltratos que Muñóz ejercía en contra de sus hermanos menores -lo que provocó una fractura en su relación con la cantante-, sabía que, algún día, se desvelaría la verdad acerca del esposo de Ana Bárbara, en el que nunca confió.

"El tiempo me dio la razón, ¿no?, y fue mucho más rápido de lo que todos esperábamos, ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel, no estoy yo loco", dijo a "Venga la alegría" y a otros medios, durante un "chacaleo".

Refiriéndose a la cantante de "Bandido" como su "mamá", mostró indignación por el actuar de Muñóz, quien recordó que ha sido defendido por Ana Bárbara, pese a que ese resplado le ha valido la distancia de algunos de sus familiares más cercanos, entre ellos, su padre, don Antero Ugalde.

"Es una mala persona, es una persona que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara, mi mamá, le ha hecho un mal espantoso y, ¿sabes qué es lo peor?, que Ana ha defendido a Ángel contra todo, a capa y espada, a metido las manos al fuego por él y, ¿así es como Ángel le paga?, ¿así es como le responde?, ¿así es como le agradece todo lo que ha hecho por él?, está dañado del cerebro, está mal", precisó.

Pese a la distancia, José Emilio mostró su solidaridad a la exponente de regional, expresando que, en él, hay un brazo que la proveerá de consuelo pues, aunque -en la actualidad- son muchas las diferencias que los mantienen separados, el joven nunca ha dejado de mostrar gratitud por todo el apoyo que recibió de Ana Bárbara.

"Lo único que le tengo que decir es que, si ella necesita un abrazo o necesita amor, lo tiene, lo sigue teniendo, si necesita un abrazo, yo se lo doy, encantado de la vida, yo soy su hijo y ella es mi mamá", expresó.

También envió un mensaje a sus hermanos, a quienes les pide que reaccionen con la cabeza fría ante la situación.

"Lo lamento muchísimo, pero que no se dejen ganar por la furia y el enojo, que no vayan a cometer ninguna babosada, que estén serenos y estén tranquilos, si necesitan algo, aquí estoy", ahondó.

Además, no dejó pasar desapercibido el hecho de que, tanto Muñóz, como su propio padre, con el que Ana Bárbara estuvo casada por cuatro años, han decepcionado a la cantante, por lo que, a su parecer, la artista debe comenzar a hacer mejores elecions cuando de sus parejas se trata.

"Ustedes saben por qué Ana Bárbara dejó a mi papá, es una historia ya tan contada, es lo mismo, no se da cuenta, no elige a buenas parejas Ana Bárabara y eso me lastima porque es una gran gran mujer", destacó.

