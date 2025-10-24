Más Información

Acostumbrada a dominar el escenario, no pudo contener la molestia tras un incidente durante su reciente concierto que se habría llevado a cabo en Veracruz.

En TikTok se viralizó el momento en el que, mientras interpretaba “Qué poca”, la cantante comenzó a sufrir fallas técnicas en su micrófono.

La intérprete de “Bandido” notó que la única voz que se escuchaba era la de Paquita la del Barrio, mientras en la pantalla se proyectaba un video con ambas artistas. Molesta, golpeó el micrófono en varias ocasiones y se acercó al equipo de producción para exigir una solución.

Al no recibir respuesta inmediata, pidió detener un momento el show y, al confirmar que su voz seguía sin escucharse, arrojó el micrófono al suelo. Su equipo le entregó otro, pero la artista continuó visiblemente incómoda.

“¿Me oyen ahora sí?”, preguntó al público, a lo que los asistentes respondieron afirmativamente.

Sin embargo, Ana Bárbara seguía sin escucharse en sus monitores: “Esto tampoco sirve”, gritó frustrada.

Finalmente, recibió un tercer micrófono, con el que logró continuar su presentación.

Reacciones divididas

El video generó opiniones encontradas. Algunos usuarios criticaron su actitud, asegurando que “no había necesidad de hacer tanto drama”, mientras otros la acusaron de maltratar al equipo técnico:

“Debería tomarse un descansito, anda muy estresada”, comentó un seguidor.

En contraste, muchos defendieron su reacción, argumentando que tenía derecho a molestarse por la falta de profesionalismo.

“Seguro el sound check estaba listo, solo tenían un trabajo que hacer los de audio”, opinó un usuario.“La gente paga por ver algo de calidad; se nota su perfeccionismo y frustración cuando algo falla”, añadió otro.

Este tipo de situaciones no es exclusiva de Ana Bárbara. En febrero pasado, la cantante brasileña Anitta vivió un momento similar durante un show, aventando su micrófono en varias ocasiones, lo que también le generó críticas en redes sociales.

@henryvlogssv Ana Barbara se enoja y tira el micrófono en plena presentación #anabarbara #enojo ♬ original sound - Henry Vlogs SV
