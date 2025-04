Ana Bárbara no pudo contener las lágrimas al compartir, frente a su público, el dolor que le han causado sus conflictos familiares.

La cantante se presentó esta semana en el cuarto día del IV Festival Internacional San Luis en Primavera, celebrado en la Plaza Fundadores, donde protagonizó un momento especialmente emotivo: “Ustedes saben lo que yo soy. He dado la vida por mis padres, por mis hermanos”, comenzó, antes de quebrarse frente a la audiencia.

Conmovida, la intérprete de “Bandido” expresó que encuentra fuerza en el cariño de sus seguidores: “Yo voy a luchar gracias a ustedes, al apoyo de ustedes. Mi público me ha hecho más fuerte y soy una mujer que si en un momento ha sufrido una injusticia, yo voy a hacer justicia por mis hijos y siempre van a ser mi prioridad y ustedes lo saben”.

Más adelante, dedicó una canción a su pareja, Ángel Muñoz, y a sus hijos, concluyendo con un mensaje lleno de gratitud: “Es un pedazo de mi alma, gracias a mi familia por estar conmigo”.

Los problemas con su entorno cercano se han vuelto públicos y han provocado un distanciamiento. En 2024, la cantante denunció a su hermano Pancho Ugalde por violencia intrafamiliar, y él, en respuesta, inició un proceso legal en su contra por los derechos de sus canciones.

A esto se sumaron señalamientos de su padre, Antero Ugalde, y de Emilio Levy, hijo de Mariana Levy, quienes la acusaron de permitir que Ángel Muñoz maltratara a sus hijos.

Tanto sus padres, como su hijastro y su hermano, han declarado que Muñoz ha influido en su alejamiento familiar, debido a lo que describen como comportamientos tóxicos.

Recientemente, Don Antero Ugalde hizo duras declaraciones contra la artista, acusándola de ser una “malagradecida”, de intentar “golpearlo” y de ponerlo en contra de otras personas: “Ella me echó encima a todos. Me mandó a golpear porque me metí a los medios. Yo siempre recibía a todos aquí. Desde que ella está con ese señor dio el cambio”, declaró a TVNotas.

También afirmó que no tiene interés en volver a verla o hablar con ella.

