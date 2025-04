Joe Seiders, baterista de la banda de rock indie The New Pornographers, fue arrestado en California por cargos de posesión de pornografía infantil y otros delitos. La detención se produjo después de que se presentaran denuncias en su contra.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, el 7 de abril, agentes de la estación de Palm Desert respondieron a un reporte de una situación sospechosa en la cuadra 73000, cerca de un restaurante de Chick-Fil-A. Allí, hablaron con un empleado que mencionó haber observado a un hombre desconocido entrando y saliendo del baño con niños varones en varias ocasiones.

Un niño de 11 años también declaró que “un hombre adulto desconocido lo grabó con un celular mientras usaba el baño del establecimiento”.

Dos días después, las autoridades recibieron otro reporte del mismo restaurante, donde el empleado, al creer que se trataba del mismo sospechoso, contactó a la policía. “Al llegar, los agentes ubicaron al sospechoso, identificado como Joseph Seiders, de 44 años, residente de Palm Desert, y lo pusieron bajo custodia”, señala el comunicado.

Las autoridades ejecutaron órdenes de cateo en su residencia, su teléfono celular y su vehículo, encontrando evidencias que lo vinculan tanto con las denuncias previas como con la posesión de pornografía infantil. Actualmente, Seiders está recluido en una cárcel en Indio, enfrentando, además de los cargos mencionados, acusaciones de acoso/abuso a un menor, invasión de la privacidad y tentativa de invasión de privacidad. Su fianza se ha fijado en un millón de dólares y se espera que comparezca en la corte el 22 de abril. La investigación continúa.

The New Pornographers corta comunicación con Joe Seiders

La banda, originaria de Canadá y formada en 1997, publicó una declaración conjunta en Instagram tras el arresto de su compañero: “Todos en la banda estamos absolutamente en shock, horrorizados y devastados por las acusaciones contra Joe Seiders, y hemos cortado de inmediato toda relación con él”, escribieron. Los integrantes también expresaron su apoyo a las personas afectadas por sus acciones.

Seiders se unió a The New Pornographers en 2014 y participó en tres álbums. El último sencillo de la banda, Ballad of the Last Payphone, fue lanzado el 2 de abril.

Foto: Instagram oficial.

