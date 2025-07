Chantal Andere habla de su reencuentro con Ana Bárbara pues, a pesar de que ellas eran amigas, desde mucho antes de que la cantante entablara una relación con el medio hermano de la actriz, José María Fernández, "El Pirru", cuando ellos se separaron, Chantal perdió toda comunicación con la intérprete de "Bandido".

Ahora que la actriz volvió a la obra "La tiendita de los horrores", se reunió con la prensa y. a propósito de este encuentro, fue cuestionada acerca de la fractura entre su excuñada y su sobrino, José Emilio Fernández Levy.

Andere prefirió hacer mutis y mantenerse hermética, como siempre ha sido, pues indicó que a ella no le competía hablar de la vida familiar y personal de otras personas.

"Como siempre he dicho, es que yo nunca voy a hablar de la vida privada de los demás, nunca, ni voy a emitir un juicio de algo que no sé", expresó.

Sin embargo, de lo que sí habló fue de su reencuentro con Ana Bárbabra, expresando que, cuando la cantante de regional se enteró que estaba en Miami, pues ella vive en EU, se contactó con ella, expresándole su deseo de volverla a ver.

"Ana me fue a buscar, ahora que estuve allá y fue muy lindo reencontrarme, es lo que puedo decir, para mí fue muy lindo", reiteró a "Venga la alegría".

La comunicación entre ellas se perdió hace 15 años, cuando Ana Bárbara firmó el divorcio con "El Pirru", pues a pesar de que, la cantante conoció a su ex, gracias a la amistad que la unía a Chantal, para la actriz el lazo consanguíneo cobró más peso, cuando separaron sus caminos.

Por el gesto que Ana Bárbara tuvo con ella, la actriz reconoció que su excuñada es una mujer de gran corazón y, si bien, no entró en detalles acerca de lo que hablaron en ese encuentro, dijo que lo recordará para siempre.

"Platicamos brevemente, me dio mucho gusto verla, la vi muy linda, muy guapa, como siempre y, evidentemente, la platica que tuve se va a quedar conmigo, pero me dio mucho gusto verla y le agradecí mucho que tuviera la deferencia de irme a buscar, después de no haberla visto por tantos años, es una mujer que tiene un corazón muy grande", precisó.

Así se conocieron Ana Bárbara y "El Pirru"

En distintas entrevistas, la cantante de "La trampa" ha contado que a "El Pirru", lo conoció 12 años antes de que entablaran una relación amorosa, precisamente porque era hermano de Chantal, una gran amiga suya.

Ana Bárbara y Fernández llegaban a saludarse y entablar conversaciones escuetas cuando él visitaba a su hermana, en casa de doña Jaqueline Andere.

La "Reina grupera" recuerda que vio a "Pirru" y Mariana en la boda de Chantal con el hijo de "Chespirito", en 2001, momento en que Levy estaba esperando a Paula, con un embarazo ya muy avanzado.

Fue por eso que, en 2005, cuando Mariana Levy falleció, buscó a Fernández para darle el pésame y, luego de un mes de ese acontecimiento, tomaron la decisión de darse una oportunidad en el amor.

En menos de un año, contrajeron matrimonio y Ana Bárbara se hizo cargo de la crianza de Emiliano, su primogénito, los hijos de "El Pirrú"; Paula y José Emilio, así como de José María, el hijo que procreó con "El Pirrú".

Sin embargo, en 2009, su matrimonio comenzó a fracturarse, precisamente, por la forma tan distinta en que concebían la crianza; en su momento, la mamá de Ana Bárbara, María de Lourdes Motta, afirmó -para "TVNotas EU"- que "El Pirru" presionaba tanto a su hija, que la cantante le daba preferencia a los hijos de él, por encima de los suyos, para evitar cualquier tipo de confrontación por parte de su esposo.

En 2010, la pareja firmó el divorcio y, como la cantante ha afirmado, vivió una situación de duelo severa, pues no sólo perdió a su marido, sino a toda una familia, ya que "El Pirrú" se fue de casa, con todo y los hijos que tuvo con Mariana.

