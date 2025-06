Ana Bárbara rompió en llanto al rememorar que, José Emilio Fernández, abusó de su confianza cuando la grabó, en la privacidad de su hogar para, luego, tratar de vender las imágenes a una revista y, a él, no le ha quedado más que asumir su responsabilidad, argumentado que lo hizo por necesidad económica.

El dolor que invade a Ana Bárbara es hondo, así lo dejó ver en sus recientes declaraciones en las que, al borde del llanto, habló -por primera vez- del motivo por el que se distanció de José Emilio, el hijo que su ex, José María Fernádez "el Pirrú" y Mariana Levy, tuvieron antes de que ellos se conocieran.

De acuerdo con la intérprete de regional, sus diferencias no tiene que ver con Ángel Múñoz, su actual pareja, como tanto ha afirmado el joven, sino porque José Emilio se habría prestado a entregar una exclusiva de la cantante, siendo él el que tomara las imágenes para ilustrar la historia.

"Si la situación con Emilio está como está, es porque él fue a mi casa, me grabó a mí y trató de vender la nota y lejos de pedirme perdón, distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otro lado, y no, yo también soy humama y una madre dolida", expresó.

Al joven no le quedó más que reconocer que Ana Bárbara, que ha visto como una madre desde que era pequeño, tenía razón, con respecto a la exclusiva que trato de vender, aunque argumentó que, si lo hizo, es porque necesitaba dinero ya que, por esa época, su padre le había retirado todo tipo de apoyo.

"Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho, lo intenté, intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo y, la razón por la que la intenté vender, era para comer, yo tenía 17 años, mi papá me había abandonado, no tenía a nadie, tenía la desesperación de comer y por eso lo hice", indicó.

Lo que José Emilio negó fue ser responsable de grabar un video de la cantante, como ella aseveró.

"No era nada malo, nada fuera de lo normal, y no hay ningún video que yo tenga, yo jamás me metería a su casa a grabarla".

En cambio, afirmó que lo que trató de vender era una historia en la que retrataba a la intérprete de "Bandido" como una madre ausente, que se había distanciado de él, con el paso del tiempo.

Además de que afirmó que, lejos del problema de la exclusiva, lo que ha dicho sobre Ángela Muñóz y la presunta violencia que ejerce contra los hijos menores de Ana Bárbara, es verdad, pues indicó que, de ser mentira, no sólo él hablaría del tema, asegurando que otros integrantes de la familia Ugalde coinciden con lo que él dice.

"No me voy a arrepentir de eso, que es verdad, he estado llorando todo el fin de semana, más porque (Ana Bárabra) dijo que lo que yo decía era una ´bola de estupideces´, pero si yo estuviera diciendo una bola de estupideces, entonces su mamá y su hermano también (las dicen)".

