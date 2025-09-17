Más Información

Ana Bárbara pide que paren ya con el hate (odio) hacia la familia de Pepe Aguilar, la cantante, que anda en silla de ruedas por dar un "mal paso", asegura que ella, que también ha sido víctima de las críticas, entiende por lo que está pasando la familia Aguilar y hace un llamado urgente a "dejar de joder".

La cantante pidió una disculpa por hablar con la prensa usando groserías, pues admite que no es su estilo, sin embargo, cuando fue cuestionada por el en el Grito de Independencia, la intérprete de "Y lo busqué" dijo que el hate le parece fuera de lugar, y pidió proteger a los verdaderos artistas.

"Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar".

Ana Bárbara elogia a Pepe Aguilar y pide dejar de joder

Ana Bárbara pidió tajante cuidar a los artistas de verdad y como ejemplo nombró a la familia Aguilar, quienes dijo, siempre han sido trabajadores y le han echado ganas para figurar.

"Nuestros artistas bellos que trabajan con el alma más allá, que les valga madres, dejen a la gente vivir por favor".

Enalteció el talento de Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y dijo a la prensa, que se encontraba frente a ella en el aeropuerto que dejaran de joder con el asunto.

"Pepe es un compañero hermoso de la vida, es un talento, ya dejen de joder por favor"

Reiteró que aunque no le gusta hablar de sus compañeros, se trata de una situación que también ella la ha sufrido, ser víctima de odio, y pidió darles una tregua a los Aguilar.

"Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mi me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar".

Agregó que a ella le ha ayudado sobrellevar estas críticas con muchas terapias, ayuda espiritual, amor propio, y el amor de las persona que la quieren, como sus hijos y su esposo Ángel.

Y ante los cuestionamientos sobre el distanciamiento que mantiene con varios integrantes de su familia, como su hermano y sus padres, admitió que hay familiares que no están en la misma frecuencia, por lo que lo mejor es el distanciamiento.

"Muchas veces somos víctimas de personas que amamos".

rad

