Adri Toval, conocida -medianamente- en redes sociales, por escribir acerca de la farándula, acaba de dar a conocer que, en los últimos seis meses, entabló una relación con Ángel Muñóz, el esposo de Ana Bárbara, mismo que ya reconoció su falta y, ahora, tras terminar con la joven, desea obtener el perdón de la cantante.

Fue a través de "El gordo y la flaca" que Jordi Martin, el paparazzi que -en su momento- dio a conocer la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, informó que había entablado una conversación con Toval, creadora de contenido de origen costarricense.

El fotógrafo explicó que la joven le planteó que, desde septiembre del 2025, sostenía un noviazgo con Muñóz o que, al menos, había sido así hasta el fin de semana pasada, cuando el empresario habría decidido terminar con la relación, debido a una apartente arrepentimiento.

Toval contó que fue el propio Ángel quien la contactó, en principio, en búsqueda de que, a través de sus cuentas -donde habla sobre espectáculos-, mostrara apoyo a su matrimonio con la cantante de "Bandido", debido a que, en esa época, enfrentaban varias criticas y ataques de algunos miembros de su familia, como ocurrió con José Emilio Fernández, que lo ha descrito como un hombre peligroso y poco fiable.

"Ángel me escribe, me pide mi número de WhatsApp, él, en ese momento, pasaba por una situación mediática bastante difícil, me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube, para contrarrestar un poco las declaraciones que hacían la familia y los hijos de Ana, en contra de él", contó.

Con el tiempo, las conversaciones entre los dos -afirma-, abandonaron el plano estríctamente profesional y, la joven se habría convertido en la confidente de Muñóz que, según cuenta Adri, le confesó que no era feliz en su matrimonio con Ana Bárbara.

"Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad", señaló.

La influencer indicó que, los mensajes entre ella y Ángel, escalaron y comenzaron a hablar de amor y, más adelante, connotaron también una pretensión sexual; estos textos, -dice- habrían estado acompañados de fotografías explícitas.

Toval también dijo que, con el tiempo, el esposo de Ana Bárbara comenzó a envitarle regalos y también dinero.

Los encuentros entre Adri y Ángel habrían sido dos; uno a principios de septiembre, días antes de hacerse novios y, otro, a mediados de octubre; el resto de su relación habría sido a distancia, pues él vive en Beverly Hills, junto a la intérprete de "Lo busqué".

"Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre 2025, nos hemos visto dos veces, la primera vez fue el 9 de septiembre en CDMX, ahí nos quedamos a dormir en un hotel; la segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, lamentablemente no nos pudimos ver más, porque él tuvo problemas con su trabajo y me dijo que no podía salir del país", ahondó.

Fue Martin, y ya no en voz de la joven, quien afirmó que, tras conocer la versión de los hechos de Adri, contactó a Muñóz, quien habría confirmado la infidelidad, aseverando que se encontraba muy arrepentido y que ya había hablado con la cantante, con el objetivo de redimirse pero que, pese a eso, ella le habría pedido que se fuera de la casa.

