"El Pirru" habla mal de su hijo José Emilio y asegura que, a su edad, ya no se puede victimizar

José María "el Pirru" Fernández se defiende de las declaraciones que su hijo, José Emilio Fernández Levy, ha hecho acerca de él, luego de que hace unas semanas dijera a "Ventaneando" que la fiscalía había girado una orden de aprehensión y desalojo en contra de su padre por no pagar el mantenimiento de una propiedad, y aunque el joven destacó que fue él quien advirtió a su padre de lo que estaba sucediendo en juzgados, él lo responsabilizó de ser quien lo acusó, por lo que, ahora, responde a José Emilio y asegura que, de sus hijos, es el que más se ha victimizado y ha tratado de sacar provecho de la herencia que su madre Mariana Levy le dejó y que aún no ha podido cobrar.

Esta mañana, "Venga la alegría" mostró una entrevista que entabló con "el Pirru", padre de Paula (21 años) y José Emilio (19 años), los cuales tuvo a lado de Mariana Levy quien, lamentablemente falleciera en 2005. De hecho, ha sido a propósito de su deceso de donde proceden muchos de los problemas que persisten dentro de la familia pues, ahora que sus hijos ya son mayores de edad, están en búsqueda de cobrar la parte de la herencia que les corresponde, sin embargo, este proceso se ha visto entorpecido, de acuerdo con lo que el hijo menor de la actriz ha dicho a medios de comunicación, señalando al abogado de María, su hermana mayor, de evitar que él y Paula reciban su parte.

Pero los problemas por la herencia de Mariana Levy no sólo han afectado al relación que existe entre hermanos, sino también entre padre e hijo, pues el joven de 19 años ha confiado a la prensa que su padre ha tratado de sacar provecho de los bienes inmuebles que su madre dejó en vida pues, a pesar de que él ha rehecho su vida con diferentes parejas sentimentales, con los años volvió con sus hijos para habitar la casa de la actriz, ubicada en Cuernavaca, Morelos, sin embargo, a lo largo de los años se hizo acreedor de una deuda millonaria, de 1 millón 200 mil pesos para ser exactos, por lo pagar la manutención de la propiedad, la cual pertenece a uan zona muy exclusiva del estado.

Lee también: Tony Bennet muere a los 96 años; fue último de los "crooners"

Esta situación ha causado la preocupación de José Emilio pues, de acuerdo a lo que ha relatado, al advertir a su padre de que, por esa deuda, una jueza de control había girado una orden de aprehensión y desalojo en su contra, "el Pirru" no sólo lo culpabilizó de si situación legal, sino que abandonó la propiedad, llevándose todos los muebles, y sin pagar la deuda que ahora el joven tiene que resolver.

Ante estas declaraciones, Fernández ya rompió el silencio y, al igual que José Emilio, lo hizo expresándose no muy bien de su hijo, pues aseguró que quien lo corrió de la casa fue él y no sólo eso, sino que aseguró que aunque la casa esté a nombre de Mariana Levy, fue él quien puso el dinero para comprarla pero, en esos momentos, buscaba proteger a la actriz de alguna manera, así lo relató al programa matutino de TV Azteca:

"Una casa que yo construí con mi dinero; en el momento de la escrituración, yo la puse al nombre de Mariana, en un sentido de protegerla a ella, cuando fallece Mariana, se queda la casa ahí", explicó.

En ese sentido, aseguró que las dos propiedades que tenían como familia; una casa en Bosques de las Lomas, Ciudad de México, y otra casa en Zumiya, Morelos, por lo que, en esa época, él y Talina Fernández, madre de Mariana, se dividieron los gastos que cada una de ellas seguirían generando costos de manutención; Talina se encargaría de la casa en CDMX y él de la casa de Cuernavaca. De hecho, "el Pirru" trató de refrendar que esa propiedad le pertenece, pues contó que, en 2016, sus hijos le cedieron la propiedad, a través de la firma del usufructo vitalicio de la casa, lo que significa que le cedieron los derechos para convertirse en el titular de la propiedad.

"Más que un tema legal, fue un tema de mucho amor, de mucha compresión, bueno yo dije: ´-Qué padre que al final se hayan dado cuenta de que sí, aunque no es mi casa legal, es mi casa moral´", expresó.

Lee también: Martha Higareda agradece a Ryan Gosling por salvarla de caerse en un restaurante; Así reaccionó el actor

Sin embargo, destacó que ese acuerdo fue incumplido por su hijo cuando le pidió que se fuera de la que consideraba su casa pues, "el Pirru" asegura que desde que el joven cumplió 17 años estaba ansiosos de cobrar el dinero que le correspondía: "Simple y sencillamente llegó y me dijo: -¿Sabes qué?, ya quiero que te vayas de mi casa´ (...) también dice ´me corrió´. ´me abandonó, y eso no es verdad, él que me corrió fue él, a los 19 años me parece increíble que siga haciéndose la víctima", destacó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc