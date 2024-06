Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y Becky G encabezan el cartel del Flow Fest

Después de meses de espera y muchas especulaciones, el Flow Fest por fin reveló el elenco que formará parte de su edición 2024.

Desde hace algunos días, los fans y no tan fans del evento, comenzaron a llenar las redes con cientos de peticiones para que los organizadores dieran a conocer las bandas que se presentarán los próximos 23 y 24 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y como no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, hace unos minutos, en conferencia de prensa, se anunció que serán Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Becky G y Rels B quienes encabecen el evento de música urbana.

Para esta nueva entrega, el llamado "reggaetón mexa" predomina en el cartel, incluyendo a El Bogueto, El Malilla y Michael G, que tocó sin público en la edición del año pasado.

“Todo lo que está pasando en el reggaeton mexicano es muy importante para la cultura y también para los jóvenes que quieren cumplir un sueño y quieren hacer canciones”, dijo El Malilla en la presentación del cartel.





El Malilla, reggaetonero mexicano, canta en la presentación del cartel del Flow Fest; además forma parte del cartel

Incluso Dani Flow repetirá su participación, a pesar de la polémica en la que se ha visto envuelto en los últimos meses por sus comentarios en contra de los movimientos feministas.

Junto a los mexicanos, Puerto Rico suma también una gran cantidad de representantes como Jhayco, Tainy, Jay Wheeler, y Arcangel, quien también forma parte del talento principal.

Además la edición de este año apeló a la nostalgia incluyendo a Tony Dize, Ñengo Flow y Chencho Corleone, que pertenecen al inicio del crecimiento del reggaeton a nivel internacional a principios del 2000.

La aceptación del público invitado a la revelación del cartel fue efusiva únicamente con Rauw Alejandro y la presentación del nombre de Rels B en el cartel.

Los demás nombres no fueron tan cerrados, contrario a la presentación del año pasado, donde la gran mayoría de los artistas del line up fueron aplaudidos durante su inclusión al cartel.

En cuanto a los corridos tumbados también se encuentra la participación de Óscar Maydon.