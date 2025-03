La Venida del Señor, exposición artística de Fabián Cháirez en la Antigua Academia de San Carlos, fue suspendida desde el 3 de marzo y hasta nuevo aviso por “efecto de dar cumplimiento a un mandamiento judicial en materia de amparo”.

Carlos Ramírez, director jurídico de la asociación civil Abogados Cristianos México, adelantó semanas atrás a EL UNIVERSAL que la comunidad católica se había sentido ofendida por la galería “blasfema” de Cháirez, por lo que más de 9 mil devotos secundaron una denuncia formal contra el artista.

Tras la resolución oficial del juzgado cívico que indica que “la libertad de expresión tiene como límite no rebasar y afectar la reputación del honor de los católicos en sus creencias y símbolos religiosos”, la asociación celebró que “no se pisotee la fe”.

Por otro lado, el artista acusó censura a su trabajo y lamentó en un comunicado que no exista ningún pronunciamiento de parte de la UNAM ni de la Facultad de Artes y Diseño (FAD). Y resaltó que no fue notificado de manera personal. “Este hecho no solo es un atentado contra mi obra, sino también contra el derecho fundamental a la libre expresión, piedra angular de toda sociedad democrática”, escribió en sus redes sociales.

Señaló que las expresiones artísticas, desde siempre, han fungido como espacio de cuestionamiento, reflexión y diálogo con lo sagrado, lo profano y lo humano: “Muchos han abordado la sensualidad y el misticismo como parte de la experiencia religiosa, sin que ello haya significado un ataque a la fe, sino más bien una ampliación de su comprensión”.

Sobre el caso, EL UNIVERSAL solicitó un comentario a la FAD, que está a cargo del recinto, pero indicó que el tema debía tratarse con Comunicación Social de la Universidad. Esta oficina indicó que por el momento sólo se iba a manejar el comunicado que se pegó en el recinto, que dice: “A efecto de dar un cumplimiento judicial en materia de amparo, se suspende la exposición La venida del señor' hasta en tanto se resuelva el juicio". La fecha de clausura de la muestra era este 7 de marzo.

Esta es la segunda ocasión, en menos de seis meses, que un recinto de la UNAM se ve envuelto en una controversia por censura a artistas; la primera fue por la exposición Tembló acá un delirio, de la artista Ana Gallardo.

Público descontento

Afuera de la Antigua Academia, los visitantes a la exposición se mostraron ayer decepcionadas al ver el comunicado en la entrada del sitio que confirma la suspensión de la exposición.

Leen el texto y, como si fuera falso, van con los guardias de seguridad a preguntar si es verdad lo que el desplegado indica. El personal se limita a corroborar lo anunciado, sin entrar en más detalles.

Julio García y Jade Zacatenco, morelenses, acudieron a San Carlos vestidos con indumentaria eclesiástica, como pontífices, para apreciar los cuadros de Cháirez. Al percatarse de la clausura, expresaron su frustración por no poder ver en vivo las pinturas. “Los católicos siempre exigen respeto y, sin embargo, no respetan la cultura. La UNAM es autónoma, no debería tener nada que ver con la religión”, dijo Julio.

“Puedo entender el desacuerdo, las manifestaciones y que no les guste. Pero es lamentable que ya no nos dejen pasar cuando algunos llevamos mucho tiempo intentando ver la exposición”, expresó Jade por su parte.

Para ella, no es ningún “secreto a voces” lo que ocurre en la vida eclesiástica: abuso hacia infancias y hasta entre “monjitas”. Por tanto, expuso que los religiosos deberían cuestionarse “qué están haciendo mal que incluso hay exposiciones que contemplan esos problemas y permiten que un artista haga sátira”. Ambos visitantes coincidieron en que el trabajo de Cháirez no es ofensivo: “Es una obra y, al final del día, es arte”.

Israel Mijanos, otro asistente decepcionado por el cierre, admitió “no estar al tanto más allá de lo seguro y lo obvio” respecto a la polémica de la exposición, pero externó su inconformidad ante el hecho de que “la libertad de expresión se coarte hasta en un museo”; aunque “sin sorpresa en un país tan católico como este”.

Otros visitantes, al ser notificados de la suspensión, abandonaron el recinto refunfuñando palabras altisonantes.

De acuerdo con el personal de vigilancia del recinto, los cuadros ya fueron retirados en su totalidad. (Con información de Frida Juárez)